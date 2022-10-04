專家分析C朗微表情極不滿　離隊傳言再起

C朗近期在曼聯退居後備，上仗曼市打吡更全場坐冷板，連後備落場機會都冇，有肢體語言專家分析C朗在後備席上一舉一動，直言C朗充滿各種負面情緒，憤怒、不滿、沮喪乜都有，大戰過後再度傳出C朗1月離隊，似乎今次冇得掹。

肢體語言專家Darren Stanton指出，微表現係無意識中面部一閃而過嘅表情，時間不足1秒，但可揭示本人內心真實情緒，他說：「雖然C朗冇乜表情，但仔細留意佢左面皺紋鼓起，呢個係蔑視嘅情緒，有不屑，亦有啲憤怒，佢對球場上嘅情況感到沮喪同唔耐煩，因為佢對自己無法後備上陣唔開心，而且非常絕望。」

Darren Stanton分析C朗種種舉動，得出結論：「佢喺度諗，點解喺關鍵時刻坐喺後備席，冇得落場，總括而言佢好唔開心，加上近幾個月發生嘅事，佢充滿不耐煩、沮喪同憤怒。」

喺曼聯嘅不愉快時刻過後，C朗喺IG發放一張全家幅相片，所有成員包括初出世嘅小女兒都入鏡，C朗面帶笑容，呢張相片發布背後，曼聯正經歷慘敗後嘅狂風暴雨，但曼聯嘅一切似乎已經同C朗無關，多個傳媒報道，C朗將於1月離隊，見到呢張相，睇嚟佢已經下定決心。