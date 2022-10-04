夏蘭特戴帽秘訣：賽前食老竇特製千層麵

艾寧夏蘭特喺英超連續3場主場大演帽子戲法，震驚全球，原來佢老竇都有功勞，就係每逢曼城主場，佢賽前會畀阿仔食佢特製嘅意大利千層麵，食完就入波，萬試萬靈。

夏蘭特表示：「老竇識整意大利千層面，現時曼城每次主場比賽前，佢都會整畀我食，依家每場波嘅賽果都非常之好，我覺得佢一定係加咗特別嘢喺裏面。」

曼城有得用夏蘭特就盡用，因為轉會專家Fabrizio Romano又爆料，原來夏蘭特同曼城嘅合約存在解約條款，去到某個年期就會激活，而佢下一站目的地會係皇馬。

Fabrizio Romano指出：「夏蘭特對自己嘅生涯規劃比金錢重要，之前喺薩爾斯堡，曼城同祖記都出更高價錢，但佢選擇去多蒙特，因為蜜蜂兵團更適合佢成長，今次去曼城亦一樣，有一份更高價值嘅合約畀佢揀，但佢認為呢個階段應該去曼城。」

至於夏蘭特同曼城嘅合約細節，Fabrizio Romano坦言仍然需時了解，但肯定留有解約條款；與此同時，西班牙6台已經畀咗答案，一位前皇馬高層人士爆料，夏蘭特嘅合約將於2024年激活解約條款，並只對皇馬生效，到時就係佢加盟銀河艦隊之時。