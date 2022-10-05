巴塞50次傳中食白果　歐聯輸波面臨出局

周三(5日)凌晨歐聯死亡C組大戰，巴塞隆拿作客控制戰局下，以0比1不敵國際米蘭，歐聯連續3場作客輸波兼食白果，係球會史上最差紀錄。巴塞輸波後3戰只得3分排第3位，畀國際米蘭(6分)同拜仁慕尼黑(9分)拋開，面臨連續第2季歐聯分組賽出局嘅厄運。

巴塞今場反客為主，控球率高達68%，不過佢哋面對國米嘅堅固防守就冇乜計，獨沽一味「狂斬」博大霧，全場50次傳中係沙維上任後最高紀錄，當中奧士文尼迪比利一個人就有24次(只有5次成功)，結果入唔到波之餘，仲喺上半場補時階段被查漢奴古禁區外重炮攻陷。

下半場巴塞圍攻國米，但羅拔利雲度夫斯基被盯死下冇晒板斧，尾段國米後衞杜費斯禁區內疑似手球，但球證睇VAR後認為唔需要罰12碼，最終國米贏1比0完場。巴塞教練沙維賽後對VAR判決極度不滿：「我好憤怒，球證需要出嚟解釋佢嘅判決，我哋今場製造好多機會，但國米只係1次禁區外射波就贏咗，我哋最後3場分組賽要當決賽咁踢。」

連埋上屆賽事，巴塞喺歐聯作客3連敗兼冇波入，係球會歐聯史上最差走勢，佢哋下場分組賽會返主場再鬥國米，將會係出線嘅關鍵之戰。同組拜仁慕尼黑周三主場5比0大炒柏辛域陀尼亞，3戰全勝排榜首，晉級機會高唱入雲。