【直播】甲一4強G2　滿貫背水一戰撼香港東方

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甲一男子籃球賽4強Game 2今晚於灣仔修頓場館舉行，香港東方與常規賽一哥滿貫再度碰頭。首回合東方憑楊睿騏「絕殺」滿貫，於3場2勝制系列賽先拔頭籌，士氣如虹。不過「綠軍」今場背水一戰，肯定激發無比鬥志，兩軍有望合演另一場精彩大戰。（on.cc東網周三晚7時直播、香港東方籃球隊Fb、滿貫籃球隊Fb、睇體YouTube頻道同步直播）

滿貫8月中在常規賽與東方激戰至加時，終以77比71擊敗對手。其後身高2米11的美國外援荷利菲特9月強勢加盟滿貫，鞏固「綠軍」內線。「綠軍」在4強首回合於內線搶得34分，其中荷利菲特「倒戈」上陣25分鐘，貢獻全隊最高23分15籃板。此子加盟3仗以來，場均交出25.3分，已成為滿貫最重要的得分來源。

荷利菲特「個犯」成關鍵

不過，首回合荷利菲特卻遇上個犯問題，在第3節緊急關頭被迫退下火線，頓時滿貫攻擊力大減，結果面對東方積極防守，一眾射手亦未能打出應有水準，全隊三分球19射僅中6球，命中率僅31.6%，成為球隊領先頭3節也要輸波而回的主因，且看今仗「綠軍」能否及時作出調整，藉此扳回一城。賽前蔡再懃期望加強防守，與外援做好配合︰「第一場好明顯沒守住對方得分點，導致對手好多外圍投射機會，希望今場做好調整。」

至於香港東方方面，外援拉利羅斯膝傷離隊無緣季後賽，但球隊團結面對，4強首戰專注防守，成功減低滿貫射手得分。進攻方面，李琪該戰投進6記三分，轟入全場最高24分，而楊睿騏緊隨其後得17分，另外錄得7次助攻，他在比賽末段個人連轟8分，最後1.2秒中距離高難度得分絕殺對手，成為球隊反勝功臣。

李琪︰有信心再贏一場

然而，儘管上場香港東方手感不俗，全場27射11中，但亦錄得19次失誤，李琪表示今仗會加以改善：「上場有不少低級失誤，但球隊其他方面表現不錯，我們只要保持狀態和專注程度，有信心可以再贏一場。對手肯定會搏盡，但我們亦會全力迎戰，不會因贏了一場而放鬆。」

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