南韓接辦亞洲盃機會大增　10月17日公布結果

亞洲足協早前表示經過全面評估後，決定由卡塔爾主辦2024年U23「亞洲盃」。隨着卡塔爾取得這項賽事主辦權後，外界一致認為2023年「亞洲盃」決賽周，將很大機會由南韓接辦，結果將於10月17日公布，港隊球迷敬請留意。

卡塔爾近年積極主辦大型國際賽事，除了年底舉行的世界盃外，早前更成功擊敗伊朗、沙特阿拉伯、烏茲別克及阿聯酋4個國家，獲選為2024年U23「亞洲盃」主辦國，相隔8年第二次主辦這項賽事。據悉外圍賽將於2023年9月4日至12日率先展開，而決賽周則暫定安排在2024年1月10日至28日，獲得前三名的球隊會直接躋身巴黎奧運，而第四名需要與非洲區代表進行附加賽。

2023年「亞洲盃」在原定主辦國中國決定棄辦後，最終由卡塔爾、印尼及南韓三個國家爭奪主辦權，但隨着卡塔爾主辦2024年U23「亞洲盃」，外界一致認為它們要再接辦來年「亞洲盃」的可能性大幅降低，並很大機會改由南韓接手，最終結果將於10月17日公布。港隊早前相隔54年歷史性再闖決賽周，假如最後成功由南韓取得主辦權，相信或會推動更多球迷親赴現場為港隊打氣。