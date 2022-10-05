張家朗與乒乓3姝當選香港傑青　運動員佔一半

「十大傑出青年選舉2022」得獎名單周三公佈，今屆評委僅選出8位得獎者，當中香港運動員佔去4席，包括東京奧運金牌得主「劍神」張家朗，以及正奮戰世錦賽的奧運銅牌得主「乒乓三寶」李皓晴、杜凱琹及蘇慧音。

25歲的張家朗西裝畢挺出席發布會。他於台上表示：「我嘅性格比較沉默寡言，而且唔輸得，就係因為咁先製造到好成績，不過近年我都開始改變，唔再咁執着。」張家朗自去年贏得東京奧運金牌後，一口氣在世錦賽獲得季軍、世界盃冠軍、亞洲冠軍，並登上男子花劍世界排名第1。

張家朗續稱:「因為之前經歷咗低潮，所以搵返初心，學識放下同轉化為動力。（攞傑青同攞奧運金牌心情有咩分別？）大同小異，不過得到更加多人嘅認同，自己係開心嘅。」連同張家朗在內，現役香港運動員已連續7屆當選傑青，他亦是繼何嘉麗、余翠怡及江旻憓之後，第4位劍擊運動員榮膺這項榮譽。張家朗稍後將重返校園，中四輟學的他坦言需要適應期，但目前已開始習慣。

至於24歲的蘇慧音是本屆最年青的得獎者。正在爭逐世錦賽的她越洋接受訪問，她近期受傷患影響，希望早日能夠找到徹底根治方法。她約10年前因為投身當全職運動員而輟學，今年9月終重返校園，且感慨表示：「中一開始我就絕跡開學禮，所以都唔知係咩嘢一回事，身邊同齡嘅朋友好多都升咗大學，自己好似缺少咗一樣嘢咁。」

其餘4名傑青包括伊利沙伯醫院神經外科顧問醫生麥凱鈞、外科醫生陳詩瓏、博勝集團創辦人及行政總裁潘智豪，以及香港青年創業家總商會主席謝海發。