Red Bull 虛擬跑　隊長公布Checkpoints位置助你爭佳績

這次「Red Bull Takeover」的近300個Checkpoints位處東九龍，由九龍城至觀塘，以城市平地為主，透過跑步及各項體能挑戰收集積分，適合所有熱愛運動的人士，無論你是新手抑或訓練有素，絕對可以游刃有餘。想要取得佳績，賽前一定要了解Checkpoints位置、可獲取積分的高低以及各項挑戰的內容，以規劃最佳路線。

藍隊及紅隊隊長楊文蔚、林德信在賽前特別公布他們設置的隊長Checkpoint位置，屆時到訪這兩個Checkpoint，完成挑戰可得到額外積分。藍隊隊長楊文蔚所設的隊長Checkpoint位於九龍宏冠道，至於紅隊林德信的隊長Checkpoint則設於觀塘駿業街。兩位隊長及主要隊員如長跑好手魏賡、Spartan Race香港大使兼虛擬跑達人馮敬亭(Michael Fung)會在獅子山公園集合及開始比賽。這個checkpoint是其中一個可以開啟隱藏checkpoint路線的能量補給站，是作為起點的一個好選擇。

至於其他Checkpoints除了可以獲取基本積分外，部份Checkpoints更設有附加任務及獎勵分數，例如：體能挑戰、考驗腦力的測驗。如果見到有Red Bull mini停泊的checkpoint就是可以開啟隱藏checkpoint路線的能量補給站，除獅子山公園外，還包括官塘碼頭，此外還有其他的checkpoint可以開闢隱藏路線，等待大家發掘。

參賽者在登記報名時，須選擇加入由楊文蔚或林德信率領的其中一支隊伍。比賽定於10月8日下午3時至6時舉行，參加者需於3個小時內並透過手機應用程式「Red Bull Takeover」尋找Checkpoints進行各項挑戰、任務，參加者更可以用手機應用程式追蹤各自的即時比賽積分，與同隊隊員互動傳訊、保持聯絡，協助隊伍爭取更好的成績，所以未到比賽最後的一分鐘也不知鹿死誰手，十分刺激！賽事累計總平均分最高的隊伍，將會成為冠軍！