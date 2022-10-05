Marco打頭陣！香港大師賽有望成史上最大型桌球賽

一連四日的「香港世界桌球大師賽」明日（6日）在香港體育館展開。由「火箭」奧蘇里雲領銜的世界前6球手、本地好手傅家俊(Marco)和吳安儀今日出席記者會，對決賽日售出近9千張門票，有望成為史上最大型桌球賽事表示期待。「反映桌球在香港人心中有重要地位。」傅家俊說。

香港繼2017年再次舉辦世界級桌球賽事，邀請到世界前6球手，包括奧蘇里雲、卓林普、沙比、羅拔臣、希堅斯和趙心童，及本地好手傅家俊和吳安儀獻技。

香港桌球總會主席羅永聰表示，這是疫情以來亞洲首個職業桌球賽，亦是香港首個容許觀眾入場的大型體育活動：「決賽日已售出9成門票，預近有近9千人入場，有望成為史上最多人觀賞的桌球賽。」世界第2的「準神」卓林普憶述5年前來港，有近3千球迷蒞臨伊館，是其參加過最有氣氛的賽事之一：「香港球迷很友善和聰明，氣氛一流。我很想在他們見證下捧盃！」他透露已為8強對手希堅斯和球迷準備一些高難度「表演」，炒熱氣氛。

東道主傅家俊（Marco）樂見門票銷售理想：「反映桌球在香港人心中有重要地位。」Marco與沙比曾交手18次，錄得5勝13負，對這次8強對決相當期待：「我因疫情有兩三年沒打職業賽，正慢慢重拾感覺。沙比沒什麼弱點，很難應付，我沒特別設立目標，只想好好享受比賽。」

「四眼cue后」吳安儀作為唯一女參賽者，期望改變大眾對桌球的刻板印象：「桌球一向是男性主導的運動，希望大家了解到不只男生，女生也會打桌球。」上月底世界桌球混雙賽，安儀曾夥拍卓林普，擊敗奧蘇里雲和伊雲絲，今次8強再與奧蘇交手，她難掩興奮，還即席教對方講廣東話「你好」和「食咗飯未」。奧蘇同樣期待這場男女對決：「安儀肯定有很多支持者，可以預期是場硬仗。」

「香港世界桌球大師賽」

日期：10月6日至9日

地點：香港體育館

門票：

10月6日及7日 港幣100元、280元、450元

10月8日及9日 港幣130元、380元、580元 （全日制學生、殘疾人士及60歲或以上長者半價）

8強賽程：

10月6日 1:30PM 沙比vs傅家俊

10月6日 7PM 羅拔臣vs趙心童

10月7日 1:30PM 卓林普vs希堅斯

10月7日 7PM 奧蘇利雲vs吳安儀