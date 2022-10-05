傅家俊教用安心出行　奧蘇賽前跑步「熱身」

香港世界桌球大師賽於政府「0+3」入境檢疫安排下舉行，香港球手傅家俊笑言用了一小時解釋 「安心出行」的用法，感謝一班球星體諒，遠道而來參賽。奧蘇里雲、沙比和希堅斯等球星則表示諒解，並期待疫情緩和後中國會有更多賽事。

「火箭」奧蘇里雲直言，入境措施對他影響不大：「不會覺得麻煩，隔離應該會更專注練習和比賽，因為有時和人交流反而會分心。期待之後有更多比賽在中國、亞洲上演，亞洲球手比以前更強，中國有丁俊暉、香港亦有傅家俊、吳安儀，可能遲點會出產世界冠軍。」這位世界一哥將於7日大戰香港一姐吳安儀，一向熱愛跑步的他賽前亦打算跑街「熱身」：「明早我會和一個香港朋友去跑步。」

即將與傅家俊8強對戰的沙比說：「疫情期間大家都經歷艱難時刻，很開心終於回來亞洲比賽，海外球手最大顧慮都是隔離問題，希望巡迴賽早日重回中國上演。」希堅斯於周一晚抵港，透露須留在酒店用餐，但感覺問題不大：「香港過去兩年好艱難，英國都試過，所以我明白你們的。希望情況會慢慢變好，一切回復正常。」首次來港比賽的趙心童對賽事感到期待，他透露完成賽事後將留港幾日觀光：「以前和父母來過香港幾次，買球鞋、吃美食和去迪士尼玩等等，今次第一次在距離自己家鄉如此近比賽，希望可以表現得更好。」