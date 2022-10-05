澳職開鑼戰　西部聯同場過關有冷味！

新一季澳職周五（7日）揭開戰幔，打頭陣即有上季季後賽王者戰戲碼，墨爾本城主場迎戰西部聯。墨爾本城上季在常規賽封王，但最終在季後賽決賽不敵西部聯，今仗再次碰頭，兩隊改變並不明顯，西部聯的技術型踢法可望再「剋」墨爾本城，客勝值得支持。

墨爾本城今季陣容變化不大，仍然依賴占美麥卡倫、納博特、馬菲歷基及占美遜幾位骨幹，不過球隊平均年齡偏高，新加盟的荷蘭中場雲達韋恩亦已30歲，活力較弱，面對技術及組織力強球隊往往處於下風。墨爾本城另一隱憂，是季前未能引入新門將，球隊將會繼續用上季多次嚴重犯錯的湯高華把關，這位門將明顯未能適應基斯洛保的後場組織戰術，隨時成為計時炸彈。

西部聯上季常規賽排第3位，但在季後賽愈戰愈勇，最後歷史性贏得澳職總冠軍，今季他們繼續有迪亞文迪及祖舒亞列斯頓2大球星統領攻守外，更羅致馬里國腳中場杜姆比亞，整體實力進一步加強。兩大勁旅今季陣容及戰術未有大變，翻查兩隊過去5次交手，西部聯有4勝1和不敗優勢，今場有望繼續「食」住墨爾本城。

至於同場過關方面，墨城上季澳職總入球場均3.21球，如前所述，雖然墨城有王牌神鋒占美麥卡倫壓陣，惟門將湯高華經常犯錯，今場料會有不少入球出現，既然以西部聯勝作注項指標，不妨兼顧[西部聯勝 & 總入球多於[3.5]球]，13倍分頭，值博率甚高。