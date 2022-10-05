歐聯重頭戲　車仔主場硬撼AC米蘭

今晚歐聯E組重頭戲，車路士主場硬撼AC米蘭。「藍戰士」首兩輪表現失準，僅得1和1負，現居小組榜末，爭出線實在不容再失，今仗面對小組實力最強嘅AC米蘭，新帥樸達會小心謹慎，避免谷得太前搞到輸反擊，佢哋近3仗主場全開半場和，半場和屬不二之選。（Now 643周四凌晨3時直播）

車路士分組賽首仗倒灶敗於薩格勒布戴拿模腳下，前主帥杜曹孭鑊被炒，不過新接手嘅樸達首仗主場亦只能同薩爾斯堡踢成1比1，歐聯至今兩戰仍未敲響勝鼓，相信廣大「車迷」都好心急。幸好「車仔」上仗英超2比1驚險反勝水晶宮，新加盟嘅奧巴美揚為球隊扳平，外借回收嘅干拿加歷查更於完場前攻入致勝球，最重要係樸達取得領軍後首勝，總算穩住軍心。

雖然上場贏波，但球隊明顯仲有唔少問題，例如對住水晶宮開波早段失守，後防不穩問題必須重視。由於艾度亞文迪仲未傷愈，今仗繼續由西班牙門將阿列沙巴拿加把關，古古列拿及尼高路簡迪同樣未出得，樸達今場排陣未必咁進取，希望做好防守再搵機會入波。

A米作客唔會急進

AC米蘭近況唔錯，近4仗3勝1負，佢哋作客風格唔算急進，近4場作客有3次開半場和，前面靠葡萄牙新星拉菲爾利亞奧同基奧特爭取「士哥」。既然兩隊都打算比賽初段踢穩陣波，半場和就更有計。