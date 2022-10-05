香港東方再挫滿貫　強勢闖總決賽

甲一男籃準決賽次回合周三（5日）晚於灣仔修頓場館上演，香港東方半場落後13分下，憑楊睿騏轟22分，以57：50力挫常規賽冠軍滿貫，3場2勝制場數2：0闖入總決賽。這亦是東方繼2018年後再打入爭標終極戰。

首回合香港東方憑楊睿騏「絕殺」，以69：68反勝滿貫。「綠軍」今仗甫開戰積極搶攻，外援荷利菲特表現活躍，先後入樽和反手上籃，面對卜聿揚和徐遠成夾擊亦能硬闖籃底得分，帶領滿貫領先多達9分，另外歐陽維江手感不俗，首節已投進兩記三分，單節7分。東方則有楊睿騏轟入5分，惟外線僅得吳松峻轟入三分球，首節落後12：19。

滿貫防守相當嚴密，東方外圍幾乎沒有起手空間，進攻停滯不前。滿貫憑外援荷利菲特和鄧志恒內線得分打出7：0攻勢，東方由徐遠成中距離得分止血，惟外線始終鮮有起手機會，即使有卜聿揚雙手入樽亦未能拉近分數。此節球證哨子聲不斷，滿貫頻頻踏上罰球線，半場拋離至33：20。

香港東方重整旗鼓下半場展開追分之旅，隊長徐遠成無視鼻部受傷，不但多次與卜聿揚衝搶籃板，更兩度中投得手，加上楊睿騏的三分球，東方一輪11：0強攻追至31：36。此節輪到滿貫陷入苦戰，全節僅得5分，相反東方愈戰愈勇，楊睿騏尾段更個人連得7分，助東方追至38：38平手。

上場轟入全場最高24分的李琪決勝節終於投進今場第一球三分，東方乘勢打出7：0攻勢，拉開至45：39，滿貫憑何倚富和歐陽維江合取5分，一度追至1分差距，但李琪未有手軟，再轟入三分球。尾段雙方爭持激烈，滿貫最後32.3秒追至4分差距，惟「奇迹」未有再發生，歐陽維江嘗試外圍投射，遭陳兆榮大力封阻，最終香港東方以57：50取勝。東方的楊睿騏和李琪各轟22及13分，至於滿貫同樣僅得兩人得分上雙，包括外援荷利菲特17分及歐陽維江12分。香港東方兩回合連勝，率先取得總決賽資格，將會對南華和永倫之間的勝者。