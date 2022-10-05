勁揪！南華力挫永倫　連續14屆闖甲一決賽

周三（5日）甲一四強，南華憑著梁兆華、余理洋和朱亮合力攻入47分，以80：72力挫永倫，場數2：0連續14屆殺入決賽，將與香港東方爭奪總冠軍。

賀斯福繼續高掛「免戰牌」，永倫改打小球陣，泰那、潘志豪和周迎堅射入三分，首節咬緊17：22。南華看準永倫內線薄弱，頻頻鏟入，梁兆華兩度搏得「and 1」，再與余理洋、林民淇從外線發炮，打出12：0的攻勢，拉開雙位數差距。即使永倫射手梁民熊完半場前命中「corner 3」，仍落後36：50。

換邊後，泰那啟動「得分機器」模式，籃底、中距離、三分線，每個地方都是「食胡位」，單節狂轟17分。但孤掌難鳴，南華點點開花，除了「加拿大幫」朱亮和余理洋建功，小將林民淇亦射入兩球三分，領先70：58進入決勝節。南華陷入短暫得分荒，陳張敏4罰全失，泰那和許烜行乘機搶分，一度追剩5分差。但關鍵時刻葉耀邦挺身而出，連取5分，南華以80：72勝出，將與香港東方重演2018年決賽翻版戲碼。

南華有4人得分上雙，梁兆華攻入18分，余理洋取得15分，朱亮亦有14分進帳。永倫方面，泰那一夫當關轟入36分，周迎堅貢獻11分，可惜尾段5犯畢業，未能力挽狂瀾，會與滿貫爭奪季軍。