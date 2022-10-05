亞少外　港隊U17首戰不敵吉爾吉斯斯坦

「U17亞洲盃」外圍賽（亞少外）I組賽事，周三（5日）揭開戰幔，其中香港十七歲以下足球代表隊，首戰作客挑戰東道主吉爾吉斯斯坦。結果憑陳浩嘉開局早段先拔頭籌的港隊U17，領先後無以為繼，被主隊連追2球，最終以1比2不敵吉爾吉斯斯坦。

港隊U17完成泰國集訓之後，早前赴吉爾吉斯斯坦展開今次「亞少外」征途。首戰港隊派出潘尚希鎮守最後大關，隊長周子謙夥拍博偉程鎮守後防，袁振謙、劉宇浩及楊棟棋坐鎮中場，陳浩嘉及徐竟柔負責兩翼側擊，為前鋒戴寬提供支援。

比賽開局，港隊前場逼搶頗為積極，向主隊後防造成不少壓力，並成功搶得先機。9分鐘，袁振謙罰球斬入禁區，陳浩嘉接應頭槌頂入，為港隊在比賽早段先拔頭籌。落後的吉爾吉斯斯坦全力反撲，22分鐘，主隊一次角球戰術，莫沙比哥夫殺入禁區半傳半射，被陳浩嘉門前頭槌解圍。1分鐘後，扎卡茲耶夫接應直線射中網側。37分鐘，主隊前鋒烏路接應罰球頂入，完半場前將比數追成1比1平手。

換邊再戰，港隊換入葉尚誌加強中場活力，主隊則繼續主動出擊，52分鐘，莫沙比哥夫接應傳中，頭槌頂中柱出界。3分鐘後，港隊獲得前場罰球機會，周子謙操刀直射，被主隊門將撲出。比賽後段港隊形勢較為被動，體能下降情況下，反擊威力驟降。71分鐘杜素拿列夫獲得半單刀機會，潘尚希非常集中成功化險為夷。可惜75分鐘港隊再度失守，沙利波夫禁區頂起腳破網，幫助主隊反超比數。最終港隊U17回天乏術，以1比2不敵吉爾吉斯斯坦，下場將於周五（7日）面對老撾。

賽後港隊U17主教練保坂拓朗，認為雖然最終吞下敗仗，但仍對球隊表現感滿意：「呢場面對吉爾吉斯斯坦，對我哋嚟講係好大嘅挑戰，今場全隊都踢得好落力，顯示出超強鬥志，足球比賽中，雖然有時結果係不似預期，但我真心覺得球員呢場踢得好好。」他表示會總結今場表現，再決定下場面對老撾一戰，會否作出戰術調動。