夏蘭特不是人！11次掂波入2球率曼城狂勝

最強前鋒艾寧夏蘭特再獻怪物級表現！周四(6日)凌晨歐聯G組賽事，曼城主場5比0輕鬆大炒哥本哈根，人氣爆燈嘅夏蘭特繼續有超高效表現，只係11次掂波就連轟2球，半場已經「功成身退」被換走休息。夏蘭特踢22場歐聯就入28球，連對手門將都話佢「唔係人類！」

曼城喺打吡戰大炒曼聯後，今場繼續派夏蘭特掛帥，佢喺7分鐘第1次掂波就禁區內輕鬆射入，32分鐘再趁對方門將撲救射門，門前執雞射成2比0；7分鐘後哥本哈根守將擺烏龍，曼城半場3球遙遙領先，領隊哥迪奧拿亦畀夏蘭特「收工」休息。呢位射手半場只有11次掂波，但有2個入球，4次射門100%命中、3次傳球100%成功，效率驚人。

換邊後曼城繼續進攻，55分鐘曼城獲得12碼，由馬列斯操刀射入，呢位翼鋒76分鐘轉做助攻，禁區內橫傳畀龍門口嘅祖利安艾華利斯射成5比0完場。曼城大勝後3戰全勝排榜首，多蒙特有6分緊隨其後，西維爾同哥本哈根就各有1分。

夏蘭特22場歐聯攻入28球，歐聯入球數已超越名將蘇亞雷斯(27球)，而佢亦成為查馬克(阿仙奴)、費倫托利斯(曼城)之後，史上第3個喺新球會頭3場歐聯都入波球員，曼城中場基亞利殊賽後爆料：「夏蘭特真係難以置信，見佢又入2球我忍唔住笑，我聽到哥本哈根個龍門口噏噏話『佢唔係人類』！」