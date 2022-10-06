日本球壇向來盛產唔少出色的中場球員，遠的有中田英壽、中村俊輔、小野申二等人，近年的亦有南野拓實、堂安律、鐮田大地等等。今季日職聯已經打到最後階段，開季至今當然有唔少中場新星彈起，今次就同大家介紹下佢哋。

1. 本田豐智 （鳥棲砂岩）

今屆鳥棲砂岩晌日職聯成績算係唔錯，踢到今時今日都仲晌聯賽榜上半版出現，相信擁躉都會滿意。除了成績好，球隊亦起用了唔少00後球員出場，本田豐智更加係當中的表表者。

2001年出世的本田豐智，早在2020球季已經首度代表鳥棲砂岩晌日職聯上陣，經過兩季以來的建立佢已經確立了自己晌球隊的正選位置。身穿8號球衣的本田豐智晌場上就以攻擊中場姿態出現，佢有良好的傳球視野去為球隊鋪橋搭路之餘，更經常利用自己不俗的速度引球推進挑戰對方守衛，令球隊的攻擊路數更加多元，本田豐智可說是近季鳥棲砂岩的攻擊泉源，因此今季暫時亦為球隊貢獻了2次的助攻。。

本田豐智有不俗的遠射能力，而埋門把握力亦不俗，因此今季已經取得5個入波成為球隊陣中的並列射手之一；更值得一提嘅係，本田豐智身高雖然只得1米70，但5個入波裡面竟然有2球係頭鎚入波，晌日職聯裡面就排行第8，由此可見佢的頂上功夫都係唔錯。

從上述數字所見，本田豐智已經成為鳥棲砂岩攻擊線上不可或缺的一員，若然佢晌日職聯賽事的表現持續上揚，鳥棲砂岩要留住佢似乎都唔係易事。

2. 松木玖生 （FC東京）

晌季初，本欄就提過今季以新人王姿態加盟FC東京、高中畢業後即刻破天荒代表一隊上陣的松木玖生，會係今季日職聯裡面值得留意的新星。2022賽季發展到今時今日，松木玖生亦以場上表現回報球迷對佢的期望。

年僅19歲的松木玖生，身高已達1米80，唔錯的身高令佢晌場上同年長球員短兵相接不落下風。本身係左腳仔的松木玖生，腳下功夫相當嫻熟，晌場上經常會引球挑戰敵方守將；除了有不俗的過關斬將能力外，腳頭甚重的松木玖生亦經常會作出中距離射門，令FC東京前線相當具威脅。

松木玖生今季晌日職聯暫時交出2個入波及3個助攻，以第一年出戰日職聯來講已算係相當唔錯。作為攻擊中場，松木玖生當然經常會出現晌敵方禁區頂作出傳送，但原來佢的長傳亦相當耍家，每場平均會作出超過2次的長傳，成功率更超過6成，可見佢長、短傳皆擅長。

松木玖生雖然只係首年參加職業聯賽，但佢的出色表現已經得到日本代表隊的留意，之前佢就有份入選日本U-22大軍出戰剛晌6月舉行的U-23亞洲盃，獲得出場機會之餘更令佢首嚐國際賽滋味，相信代表大國腳上陣的日子指日可待。

晌高校足球賽事早已出盡風頭的松木玖生，晌加盟FC東京前就被廣泛認為會直接加盟歐洲球會，最終選擇加盟FC東京就令人相當意外。松木玖生自己就坦言希望加盟FC東京，向前輩兼偶像長友佑都多多學習，相信松木玖生經過今季已經晌長友佑都身上學到唔少嘢，之後即使要轉往歐洲發展，都一定會有呢位前輩教路。

3. 鈴木唯人 （清水心跳）

中田英壽、小野申二、香川真司、本田圭祐等等都係日本球壇史上攻擊中場的表表者，而之前提及的兩位新星都係攻擊中場，可見日本球壇晌呢個位置上的人材確係源源不絕，出身自清水心跳的鈴木唯人又係另一攻擊中場新星。

就快21歲的鈴木唯人，早晌2020年首季出戰日職聯已經出場30次，話咁快就成為清水心跳的常規正選之一。身高1米75的鈴木唯人身型唔算高大，但佢有相當不俗的腳下功夫、上乘的速度、良好的傳球視野與及精準的後上入楔時間，得以令佢晌呢兩季成為清水心跳的重要一員。

今季暫時取得3個入波的鈴木唯人，入波唔算多，但靈活的推進及準繩的傳送就係佢的殺著。暫時交出2球助攻的鈴木唯人，平均每場會晌對方後半場作出接近15次的傳送，而且平均每場可以製造超過1個的入球機會，鋪橋搭路的功夫相當出色。此外，鈴木唯人的長傳成功率更超過8成，晌日職聯的統計裡面名列前茅，可見佢不論長、短傳皆有不俗的造詣。

相比起松木玖生，鈴木唯人都可以話係前輩，而佢亦當然有份代表日本U-22出戰之前提及的U-23亞洲盃賽事；鈴木唯人晌今屆賽事就以主力身份為日本上陣，更取得3個入波，表現絕對唔失禮，來緊佢不論晌日職聯抑或日本代表隊的發展，都相當值得各位球迷注視。

4. 松岡大起 （清水心跳）

一口氣介紹完三位攻擊中場，係時候轉下口味睇下防中新星。接下來要介紹的松岡大起，同樣係日本U22大軍的成員，現年21歲的佢早在2019球季已經首度晌日職聯上陣。

松岡大起雖然只得21歲，但清水心跳已經係佢第2間效力的職業球會；早在2019年球季，松岡大起已經晌鳥棲砂岩出道，當季佢就錄得23次的出場紀錄。松岡大起身高雖然只得1米70，但佢準確的企位與及硬朗的攔截，加上經常準確預判到對手的傳球路線，令佢晌墮後中場位置發揮得相當出色，卒之去到2021球季季中，松岡大起被清水心跳賞識繼而轉會至今。

松岡大起今季上陣的時間唔算好多，合共得19次，出場次數較少的原因好大程度係因為球季中段要代表日本出戰U23亞洲盃決賽周。雖然上陣時間唔算多，但松岡大起晌場上依然交到功課，平均每場會作出1.5次攔截之餘，成功率亦超過6成；更值得一提的係，松岡大起雖然司職防守中場，但上陣19場只係得過1張黃牌，可見佢的踢法係相當食腦。

松岡大起雖然踢法食腦，但防中角色難免要講求身體質素，身高僅得1米70、體重亦只有65公斤的松岡大起，如果希望事業更上一層樓甚至係外流歐洲發展，似乎有練大隻的需要，又睇下晌來緊的賽季裡面，松岡大起會唔會更好波之餘，又會變得更大隻喇！

5. 藤田讓瑠 （橫濱水手）

藤田讓瑠同松岡大起一樣，同樣司職墮後中場，作為防線第一道屏障之餘更可以從後組織攻勢。論今季整體演出，藤田讓瑠可說是眾多超新星之中最突出一個。

年僅20歲、本身係尼日利亞、日本混血兒的藤田讓瑠，並無遺傳到尼日利亞裔人的高大強壯身型，反之身高只得1米74，身型可算是單薄。不過藤田讓瑠同松岡大起一樣，靠的並唔係體力化的踢化，藤田讓瑠本身有不俗的防守路數之餘，個人技術亦相當高超，除了可以晌後場作出精準傳送作出反擊外，更有能力單人匹馬將皮球帶出重圍，因此令佢晌場上的表現相當搶眼。

今季日職聯的數據，亦印證了藤田讓瑠的表現係何其出眾，聯賽上陣25次的藤田讓瑠，平均每場會晌對方後半場作出超過22次的傳送；另外，藤田讓瑠今季的攔截成功率達到接近8成，成功為橫濱水手打出中場屏障的作用，難怪佢已經備受海外球會的留意。

除了日職聯上陣外，藤田讓瑠今季晌其他賽事都累積了唔少出場經驗，令佢可以加速成長。今年6月佢就成為日本U-22代表隊的隊長，帶領球隊出戰U-23亞洲盃決賽周。此外，佢亦有份代表日本大國腳出戰東亞盃決賽周，更試過2次正選上陣，一嚐大國腳的滋味；再加上晌季初階段又代表過橫濱水手晌亞冠盃賽事上陣，藤田讓瑠晌場上的經驗值可以話係極速上升，難怪踢法會變得愈來愈成熟，相信藤田讓瑠去海外搵食的機會指日可待。

上述5位中場新星，當中有4位都係日本U-22國家隊的成員，連同本田豐智在內，佢哋全數都係2024奧運足球賽的適齡球員。來緊呢段日子佢哋真係要好好晌日職聯交出表現，從而爭取入選日本奧運隊出戰奧運足球賽，相信對佢哋日後的足球事業都會有好大的幫助，佢哋之後的表現如何，確實值得各位球迷繼續留意。

本周日職聯直播時間：

10月8日下午1：00 橫濱水手 對 大阪飛腳 有線電視601／661

10月8日下午1：00 川崎前鋒 對 清水心跳 有線電視602／662

10月8日下午1：00 北海道札幌岡薩多 對 福岡黃蜂 有線電視604／664

10月8日下午3：00 柏雷素爾 對 大阪櫻花 有線電視601／661

本周日乙直播時間：

10月9日中午12：00 甲府風林 對 岡山綠雉 有線電視601／661

10月9日下午5：00 FC橫濱 對 大分三神 有線電視601／661

*直播時間以電視台公佈為準

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