世界桌球大師賽揭幕　傅家俊力挫沙比闖4強

香港世界桌球大師賽今日（6日）在香港體育館展開。打頭陣的傅家俊（Marco）乘主場之利，以局數5：2擊敗世界第4的「小丑」沙比，晉級4強，將與卓林普和希堅斯之間的勝方爭奪決賽席位。

雙方曾交手18次，傅家俊僅得5勝，賽前記者會談到這場久違的對決，亦盛讚沙比沒有弱點，反觀自己剛重返職業，尚未重拾狀態，只想好好享受比賽。

不過，傅家俊在主場觀眾打氣下，手風極順，首局先贏103：0，次局一度落後1：44，仍打出一杆65度，反勝66：44。這個44歲港將第三局被「set士碌架」，三度救波不果，被罰12分，以49：61告負，但其後發力，再贏80：13，拉開局數3：1。沙比第四局打出一杆破百的112度，以112：11扳回一城。但傅家俊臨危不亂，連贏74：1和79：26，以局數5：2晉級4強，將與卓林普和希堅斯之間的勝方爭奪決賽席位。

Marco坦言沒想過會贏，慶幸在主場觀眾鼓勵下，迅速入局，成為致勝關鍵：「始終近期狀態平平，對沙比沒想過贏，甚至沒看之後的籤表。沒想到今日出奇穩定，當然未去到4、5年前的水平，但起碼抗衡到。」Marco憶述2017年伊館舉辦的香港大師賽，他高踞世界第5，「正值事業高峰信心十足」，但5年間經歷眼疾和疫情，排名跌至100，「是全場排名最低的球手，好像已不屬於這個圈子，業餘挑戰職業似的，要很努力，慢慢爬返上去。」

他形容沙比是職業球壇中，少數狀態不佳依然可以贏冠軍的球手，而擊敗這樣頂尖的球手，意義重大：「我經歷了很多，有時不是自己的錯，只是環境使然，但始終會影響信心。在自己地方擊敗沙比，給我很大信心。」他又稱在紅館作賽相當夢幻：「像發夢一樣，在紅館看演唱會看得多，沒想過在這裏打球，對桌球運動是一大突破。」

至於沙比承認狀態欠佳：「我還未適應新波檯，打長距離完全失去準心，不知該怎麼打。」他稱紅館氣氛不錯，只是「有點凍」，又讚賞傅家俊發揮出色：「很高興見到Marco重返職業舞台，並在主場球迷面前贏球，他是個好球手！」