世乒團體賽　香港女團不敵德國8強止步

周四（6日）世界乒乓球團體錦標賽8強，香港女子隊重遇東京奧運銅牌賽對手德國，在一姐杜凱琹受傷缺陣下，由蘇慧音夥拍朱成竹和李皓晴出戰，以場數2：3反勝為敗，無緣4強，與獎牌擦身而過。

港隊派出蘇慧音、朱成竹和李皓晴，首場由蘇慧音硬撼世界排名第8的韓瑩。港將於東奧4強扮演奇兵擊敗對手，時隔一年，再以局數3：1（7：11、11：1、11：9、16：14）取勝，為港隊先拔頭籌。近況甚佳的朱成竹緊接著上陣，對排名14的Nina Mittelham，同樣贏局數3：1（11：3、11：5、13：15、11：5），拉開場數2：0。

不過，「大師姐」李皓晴面對華裔球手單曉娜，以11：13先失一局，雖以11：5扳回一城，但其後再輸10：12、14：16，被追近場數1：2。德國乘勢追擊，韓瑩以局數3：0（11：6、11：3、11：8）力挫朱成竹，把比賽迫入決勝場，Nina Mittelham再以3：1（9：11、13：11、11：5、11：5）擊敗蘇慧音。結果港隊以場數2：3飲恨，無緣4強，與獎牌擦身而過。