曾遭放棄珍惜難得機會　鄧子均重返港超拒交行貨

地區球隊深水埗為了在港超聯站穩陣腳，今季除沿用大部分升班功臣外，當然少不得羅致具超聯經驗的球員，而鄧子均便是其中之一。上季只能征戰丙組聯賽的「均仔」，在相隔一年後重返頂級聯賽，相信這名年輕射手必定會好好珍惜今次機會，向球迷展視真正實力。

年僅23歲的鄧子均曾效力夢想FC、佳聯元朗，上季離開標準流浪後，一直未有班落，最終被逼離開頂級聯賽，加盟丙組球隊西貢，他坦言當時感到十分無奈：「唔開心點都有，去到8、9月先知畀流浪放棄，個段時間要揾班落唔容易，更何妨自己唔係啲咩一線球星、代表隊成員，個陣唯有接受現實，等機會再嚟過。」他續指自己此刻依然年輕，加上又沒有太大經濟負擔，因此季前未有考慮太多，很快便決定加盟深水埗。

曾在超聯打滾三季的「均仔」，最令人印象深刻當然是效力元朗時，在「菁英盃」對愉園攻入職業生涯首球，然而之後表現卻未有太大突破，他直言要重返超聯絕對不容易：「本身又唔係多人識嘅球員，加上消失咗一段時間，真係無人會記得你。」經歷前季無班落的遭遇，「均仔」表示會好好把握今次機會，證明自身實力：「依家暫時未有再揾兼職，因為啱啱開季都辛苦，同埋想專心踢波先，廢事畀藉口自己同分心，話因為攰所以踢得唔好，唔想再浪費機會。」

相對首季隨夢想FC征戰港超，「均仔」已不再是當年只有19歲的小將，他坦言今年在心態上將有所轉變：「一開頭會求穩陣，唔好失個波，但依家發現唔得，就算畀人話都好，起碼指證到你嘅錯誤先。踢到交功課咁無咩意思，想喺場上表現多啲，踢返自己波。」「均仔」承認今季隊內競爭較以往細，但自己卻不會鬆懈，即使練波也會竭盡全力，目標繼續爭取進步：「可能臨場決定，有時諗得太多，思路唔夠清晰，仲有控、傳等基本功要加強，希望拎到多啲出場機會。」

鄧子均檔案：

出生日期：1998年11月22日（23歲）

身高：1米78

司職：前鋒、右翼

球衣號碼：39

曾效力球會：夢想FC、佳聯元朗、標準流浪

現效力球會：深水埗

生涯未必再有Take Three

中學開始接觸足球的「均仔」，14歲才第一年加入區隊，即使起步較其他人遲，但他笑言足球能帶給自己很大樂趣：「好好玩囉，好多變化，成日都唔同，姐係你每一日都會遇到唔同嘅嘢。」作為自己少數的專長，「均仔」認為以往在場上未能發揮至最好，之後只能見步行步：「梗係想繼續踢啦，但可能真係好唔好彩再畀人淘汰多一次，就要認真啲考慮，有Take Two都未必有Take Three。」