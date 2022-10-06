桌球大師香港作賽　球迷熱烈支持

香港世界桌球大師賽周四（6日）於香港體育館展開，頭場沙比對傅家俊（Marco）已吸引不少球迷入場支持，今屆賽事亦舉辦簽名會，讓球迷近距離接觸偶像。球迷反應熱烈，帶來球杆、白球等等，讓兩位球星簽名，Marco的愛女亦化身小球迷，排隊索取爸爸簽名和合照。

球迷可憑當日門票參加簽名會，名額50個。King和麥同學表示，今早10時半已於紅館排隊換領簽名籌，年僅19歲的麥同學受訪時透露，自己受朋友阿King影響投入桌球運動，能夠近距離見到星級球手感到興奮：「今次機會好難得，可以香港見到平時只能在電視上看到的球星，奧蘇里雲都快退休，見一次得一次。」阿King說：「第一次入場看桌球賽，我帶了自己的球杆給沙比簽名，之後會將其好好珍藏。」

桌球逐漸普及，兩人不約而同認為，桌球為他們帶來正面影響，麥同學說：「篤波很有趣，每一場都有很大變化，我以前是個很暴躁的人，但打得多桌球之後，逐漸變得有耐性。」香港代表傅家俊周四主場擊敗世界第4的沙比，麥同學大讚兩人鬥得精彩，期待晚上卓林普和希堅斯的大戰。說到決賽心水戲碼，阿King表示，「原本這晚想看趙心童對羅拔臣，因為他們打法很相似，可惜他確診了，相信以羅拔臣近期的狀態，應該可以入決賽。」