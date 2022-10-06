鬥足9局！希堅斯香港大師賽險勝卓林普入4強

香港世界桌球大師賽周四（6日）晚上演另一場8強大戰，4屆世界冠軍希堅斯以局數5：4，險勝世界排名第2的「準神」卓林普，4強將會大戰香港代表傅家俊。

周四晚原定由中國球手趙心童對澳洲的羅拔臣，惟前者賽前確診由世界排名第7的威廉斯補上，該場賽事改於周五下午1時半舉行，周四晚則改為「蘇格蘭巫師」希堅斯對「準神」卓林普的對決。兩人曾於世界錦標賽決賽兩次碰頭，2011年希堅斯贏18：15，而2019年則由卓林普以18：9取勝，惟近10次交手均由卓林普獲勝。

頭場傅家俊和沙比均認為球檯難以適應，首局希堅斯和卓林普都未發揮出最佳水準，前者以79：33先拔頭籌。第2局「準神」回勇，打出一杆136度，扳成平手，這亦是繼下午沙比對傅家俊之後，今日第2支單杆破百。

第3局「巫師」以一杆102度回敬，贏102：0，其後乘勢再贏102：1，拉開至局數3：1。卓林普急起直追，連贏兩局123：0和96：0。第6局兩人鬥得激烈，卓林普中段把握希堅斯失誤，反勝68：43。希堅斯再次反擊，以71：13，追成局數4：4平手。決勝局由希堅斯先發制人，打出一杆58度，其後他未有手軟，最終以120：6，總比數5：4驚險勝出，中斷卓林普對賽10連勝紀錄。

未能晉級的卓林普賽後表示失望：「我覺得這張檯很容易進球，我打得不錯，好可惜最後一局我打失了藍波，要不我可能會贏。」今場雙方激戰至決勝局，精彩表現贏得球迷掌聲，卓林普亦大讚場館氣氛好，但場館冷氣太大影響其發揮：「球檯、球場、球迷都很好，不過這裡實在太冷了，冷到令人沮喪！」希堅斯則表示全靠觀眾支持才令他捱過這場硬仗，他期待兩日後對主場球手傅家俊，爭取佳績。