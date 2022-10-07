C朗門前6碼失機　曼聯靠後備兵驚險反勝

周五(7日)凌晨歐霸盃E組賽事，曼聯作客摩爾多瓦球隊奧摩尼亞，本來打算大勝一場振奮士氣，點知踢落竟然陷於苦戰。擔正嘅C朗拿度今季噩夢延續，全場8次埋門只有1次中龍，包括一次門前6碼面對大大個龍門施射中柱，最諷刺係2位後備前鋒拉舒福特同安東尼馬迪爾入替後即包辦3球，協助曼聯險勝3比2。

上場曼市打吡坐足90分鐘嘅C朗，喺歐霸盃擔正入球意欲極高，隊友亦頻頻為佢製造機會，但係佢嘅射門絕大部份都唔中目標，34分鐘更被奧摩尼亞快速反擊得手，半場落後0比1。曼聯半場將表現極差嘅杜維爾馬拉西亞同查頓辛祖收起，改派勞基梳爾同拉舒福特落場，效果立竿見影。

曼聯53分鐘由拉舒福特追平，另一後備前鋒安東尼馬迪爾61分鐘入場，只係2分鐘就射入反超前。78分鐘C朗有黃金機會，佢接應達洛治回傳，對方門將已經失晒位，但C朗6碼點竟然射中近柱彈出，注定佢繼續食白果；84分鐘C朗被力逼下射門冇力，但拉舒福特及時趕到門前補中，即使1分鐘後奧摩尼亞再入1球，曼聯仍然贏3比2。

曼聯領隊坦哈格賽後表示：「面對一支咁堅決防守嘅球隊，要製造機會唔容易，而我哋今場製造咗好多機會，而且球員喺遭受(失球)打擊之中好快恢復，交出勝利需要嘅表現。」統計顯示C朗今季各項賽事，33次攻門只係入過1球12碼，喺曼聯前鋒位置競爭中，已輸畀拉舒福特、安東尼馬迪爾淪為「3號前鋒」。