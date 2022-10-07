中國女排迎複賽2連勝　世錦賽闖8強近在咫尺

重整後的中國女排在世錦賽愈戰愈勇，周五面對東道主荷蘭打足5局，以3比2險勝迎來複賽兩連勝，今屆比賽出戰7仗僅輸一場，目前複賽小組位列次名，躋身8強近在咫尺。

面對東道主之一的荷蘭，中國女排打出頑強鬥志，雖然開局曾一度落後、領先下又被追平，最終以22比25、25比21、25比15、18比25及15比12力挫對手，贏得關鍵一仗。

今屆賽事暫時僅負巴西的中國，目前以6勝1負得19分排名複賽次位，在小組首4名將可闖入最後8強，下仗她們將與複賽小組暫列首名的意大利爭逐，對能否出線8強相當關鍵。至於東道主荷蘭則令主場球迷失望，她們目前以4勝得13分暫列第6。

作為球隊靈魂人物的二傳手刁琳宇賽後坦言：「這是很精彩的比賽，我們贏在團結，這是最重要的，我們將平時訓練得來的都能充份發揮，我覺得是關鍵所在。」今仗中國有五人得分上雙，而李盈瑩則成為球隊得分（23分）最多的球員。

至於同組的巴西以直落三局25比11、25比13、25比15輕取波多黎各，同樣獲得6勝1負的成績，因局分差的關係暫列中國之後排第3。另一組F組，衞冕冠軍塞爾維亞一支獨秀，以7連勝領跑，而6勝1負的土耳其以17分暫列次席並提前鎖定8強。