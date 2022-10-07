墨城開鑼戰遇剋星　捧西部聯下盤

新一季澳職周五(7日)揭開戰幔，打頭陣即有上季季後賽王者戰戲碼，墨爾本城主場迎戰西部聯。墨爾本城上季喺常規賽封王，但最終季後賽決賽輸畀西部聯，今仗再次碰頭，兩隊改變並唔明顯，西部聯嘅技術型踢法可望再「剋」墨爾本城，加上往績佔優，受讓值得支持，西部聯下盤可取。(無綫myTV Super周五下午4時45分直播)

墨爾本城今季陣容變化唔大，仍然依賴占美麥卡倫、納博特、馬菲歷基同占美遜幾位骨幹，不過球隊平均年齡偏高，新加盟嘅荷蘭中場雲達韋恩亦已30歲，活力較弱，面對組織力強球隊往往處於下風。

續用湯高華成隱憂

墨爾本城另一隱憂，係季前未能引入新門將，球隊將會繼續用上季多次嚴重犯錯嘅湯高華把關，呢位門將明顯適應唔到教練基斯諾保嘅後場組織戰術，隨時成為計時炸彈。

西部聯上季常規賽排第3位，但喺季後賽愈戰愈勇，最後歷史性贏得澳職總冠軍，今季佢哋繼續有迪亞文迪同祖舒亞列斯頓兩大球星統領攻守外，更羅致馬里國腳中場杜姆比亞，整體實力進一步加強。兩大勁旅今季陣容同戰術未有大變，翻查兩隊過去5次交手，西部聯有4勝1和不敗優勢，今場有望繼續「食」住墨爾本城。

直播表

周五4:45pm 澳職 墨爾本城Vs西部聯

無線 myTV Super App

周六0:30am 德乙 比勒費爾德Vs卡爾斯魯厄

OnTV東網

周六3:00am 西甲 奧沙辛拿Vs華倫西亞

NOW第632台

周六3:00am 法甲 里昂Vs圖盧茲

Now 639、714