黃鎮廷打出水準　港男乒憾負南韓無緣獎牌

香港男乒在成都舉行的世界乒乓球錦標賽，與勁旅南韓爭持激烈，「一哥」黃鎮廷打頭陣贏得漂亮，惟「太極虎」實力強横，港隊終以1比3落敗，8強止步，無緣獎牌。(世乒賽今日起於港台電視32及now671直播8強至決賽賽事)

港隊由黃鎮廷打頭陣火併趙承敏已令人熱血沸騰，二人互有領先鬥足5局，至決勝局更多次平手，黃鎮廷成功把握機會以3比2(11比9、6比11、11比9、9比11、11比9)力挫對手，為港先下一城壯聲威；繼而新星吳柏男對戰張禹珍，以直落3局(4比11、3比11、4比11)不敵對手，港隊被追成平手。

港男第三場派出林兆恒迎戰南韓名將趙大成，開局打得不俗，不斷搶攻成功，惟最終被逆轉，以1比3(11比8、6比11、5比11、4比11)告負。老大哥黃鎮廷肩負重任再登場，迎戰不斷搶攻的張禹珍，火併4局打得激烈，第4局更打到刁時，可惜終以1比3(6比11、11比8、9比11、10比12)落敗，未能為港隊追平，並以總場數以1比3落敗，無緣躋身4強。隨着港女乒日前不敵德國，8強止步，港隊今屆賽事已結束，無緣獎牌。

南韓男隊將與德國爭逐決賽席位，而中國則與瑞典於今晚7時半爭逐4強席位。