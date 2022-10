張家朗設計Air Max 97特別版　鞋身刻座右銘

東京奧運冠軍張家朗與Nike共同設計的Air Max 97特別版,這雙經典鞋款注入張家朗獨特的個人風格,以他最喜愛的軍綠色和大地色作為主色,並刻有「Don’t Lose Your Way」的座右銘,冀激勵下一代運動員為夢想奮鬥。這款運動鞋將於10月17日正式發售。

張家朗在東京奧運男子花劍摘金,一夜成名,看似一帆風順的生涯背後,其實經歷過迷失,一度跌出世界前16,險些失落奧運資格。

「當時我表現不太好,看到的只有我於比賽中的失誤及失分之處。」張家朗憶述。「Don’t Lose Your Way」這句話及時出現,讓他拾回初心——喜歡打劍,想繼續打劍,打好每一劍。熱愛籃球的他模仿籃球員習慣,在每雙戰鞋寫上「Don’t Lose Your Way」字句,這雙Air Max 97特別版也不例外。「人生也好、大家各自的範疇也好,當你奮鬥的時候,希望大家不要因為周邊的事情,影響你的初心。要相信所有事情都有可能發生,努力去奮鬥,don’t lose your way。」

鞋款以張家朗最喜愛的軍綠色和大地色作為主色,同時加入香港獨有元素——大帽山等高線,寓意他在劍擊旅途不斷「攀登」,屢創高峰。鞋身的金色Swoosh標誌象徵他在各項賽事奪金。這雙經典鞋款與張家朗共同迎接25歲的里程碑,亦代表著香港繼1996年亞特蘭大奧運後,再有運動員站上奧運頒獎台最高一級的輝煌時刻。