羅拔臣反勝威廉斯　闖香港大師賽4強

香港世界桌球大師賽周五（7日）在香港體育館舉行次日賽事。世界排名第3的「墨爾本機器」羅拔臣以局數5：3擊敗「黃金左手」威廉斯，殺入4強，朝衛冕再進一步。

羅拔臣原定八強對趙心童，後者因確診新冠肺炎退賽，由世界排名第8、綽號「黃金左手」的威廉斯頂上。這個47歲球手今早抵港，只有4小時離開機場、入住酒店和整頓，即要踏上紅館。他在Instagram貼出一袋能量飲品，以備不時之需。

不過，威廉斯首局相當醒神，起「重break」打出一杆133度，以133：4先拔頭籌。羅拔臣不甘示弱，次局轟出破百的105度，以109：19扳回一城，可惜第3局領先49：0之際，錯失左下角的黑波，把機會拱手相讓，以49：55告負。威廉斯疲態漸現，不時揉眼，飲能量飲品提神，第4局早段連失兩個紅波，送出8分，輸25：71，被追平局數2：2。

第5局出現小插曲，有球迷在看台口角，被趕出場，威廉斯分神失誤，面露不悅。羅拔臣捉緊機會，打出一杆140度「清枱」，是個人今場第2次，也是生涯第850次破百，以140：8再下一城。雙方展開防守戰，威廉斯最後關頭打入白波，再輸46：60，即使其後打出一杆80度，以80：0追回一局，但羅拔臣頂住壓力，以70：20終結比賽，局數5：3殺入四強，將與吳安儀和奧蘇里雲之間的勝方爭奪決賽席位。

羅拔臣稱勝利得來不易：「我前幾日到埗，還未適應時差，睡得很少。威廉斯更是今早才到，但一來已打出133度，非常厲害。」羅拔臣今場轟出兩杆破百，包括一杆140度，他笑稱未來兩日會嘗試「147」：「我想在這個特別的場館，為球迷做一些特別的事，我很肯定奧蘇也會試。」談到四強對手奧蘇里雲或吳安儀，他表示：「奧蘇是7屆世界冠軍，肯定難打。安儀擁主場之利，亦為女子桌球作出莫大貢獻，希望她發揮理想。」

威廉斯表示今早抵港完成檢測後，只睡了3小時，故狀態平平，錯失很多「easy ball」。對於這趟「短暫旅程」，他似乎相當無奈：「看看趕不趕到今晚機回去！」