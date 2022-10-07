菁英盃　港會強勢再砌深水埗

「菁英盃」周六（8日）下午同時不同地，上演兩場分組賽，A組港會會在香港仔運動場，面對新帥郭嘉諾上任後首次領軍的深水埗；而在大埔運動場舉行的B組賽事，會由剛於「足總盃」出局的晉峰，惡鬥陣容不整的標準流浪。（周六下午3時開賽）

港會今季4戰錄得2勝1和1負，包括聯賽作客擊敗深水埗。是役兩隊於「菁英盃」狹路相逢，港會主教練東尼咸美頓（Tony）指對手剛換上新帥，球員一定會嘗試爭取表現：「我相信呢場比賽會好難踢，深水埗有新嘅教練，佢哋嘅球員有機會踢出令人印象深刻嘅發揮。」另外，Tony表示今場會讓更多年輕球員上陣，又透露主力羅賓士高已經重投球隊操練，有望傷愈復出。

深水埗上場「菁英盃」遭和富大埔擊敗，賽後球隊宣布潘文迪辭任主教練，翌日再公布由郭嘉諾接手。作為上任後首場比賽，「嘉諾Sir」認為爭勝固然重要，但自己更希望藉今場「菁英盃」考察不同球員，以及讓他們適應戰術及體能要求，為之後的聯賽作好準備。季初表現較佳的港會，賽前難免稍被看好，但「嘉諾Sir」指球隊絕不會輕易放棄：「壓力一定喺佢哋身上，同埋深水埗換咗教練，要求已經唔同咗，依場波佢哋唔會咁易再贏波。」