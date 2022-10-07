菁英盃　晉峰重新出發鬥標準流浪

「菁英盃」周六（8日）下午同時不同地，上演兩場分組賽，A組港會會在香港仔運動場，面對新帥郭嘉諾上任後首次領軍的深水埗；而在大埔運動場舉行的B組賽事，會由剛於「足總盃」出局的晉峰，惡鬥陣容不整的標準流浪。（周六下午3時開賽）

晉峰上場「足總盃」戰至加時不敵港會，主教練鄧冠研承認隊內士氣受影響，而自己在賽後亦鼓勵了個別球員，相信他們此刻已經恢復心情。標準流浪早前錄得兩連勝，「鄧Sir」大讚對手實力強勁：「雖然流浪無咗祖連奴，但其他外援球員都有一定質素，要提防佢哋邊路進攻，今場對防守會係一次好大嘅考驗。」「鄧Sir」續指是役除上場「兩黃一紅」被逐的中堅艾拔簡勞需要停賽外，陣容上預計不會有太大改變。

標準流浪對上一場正式比賽，已經接近一個月前，教練賴嘉輝透露球隊在這段期間，特意安排了5至6場友賽，對球隊進攻表現，以及球員狀態感到滿意。晉峰近況雖然一般，但「賴Sir」直言會謹慎應戰：「始終新教練上任要時間磨合，而晉峰有幾名球員都有數糊能力，絕對係一支好危險嘅球隊。」陣容方面，對理文一仗因「報復」領紅的祖連奴，早前被足總再加罰停賽一場，今場只能作壁上觀；至於新援簡古爾則可隨時候命。