亞少外　港隊大敗予老撾提前出局

出戰「U17亞洲盃」外圍賽（亞少外）的香港十七歲以下足球代表隊，周五（7日）於吉爾吉斯斯坦，與老撾上演I組第二輪賽事。結果在對方兩位球員齊齊梅開二隊下，港隊後防接連失守，最終以0比5大敗予老撾，小組兩連敗後，宣告無緣晉級。

首戰以1比2僅負東道主吉爾吉斯斯坦的港隊，要保住出線希望，今場非勝不可。港隊正選陣容作出3個調動，陳丞臻、葉尚誌及陳源澔首次擔正，上場由斬獲的隊長周子謙鎮守後防，楊棟棋及袁振謙坐鎮中場，戴寬繼續擔任箭頭。

港隊開局頗為主動，8分鐘，楊棟其左腳遠射，被對手門將蘇力錫一抱入懷。老撾站穩陣腳後，開始組織出具威脅攻勢，16分鐘，喬哈南風接應右路傳中，禁區內射門破網，為老撾搶得先機。港隊嘗試反撲，21分鐘，陳源澔禁區頂獲得起腳機會，可惜未能命中目標。老撾領先後繼續搶攻，30分鐘，范柏薛接應角球頂入，幫助球隊完半場前，取得2比0領先優勢。

換邊後，企圖扭轉敗局的港隊換入張柏軒及劉宇浩，惟率先入局的仍屬老撾，48分鐘，喬哈南殺入禁區，面對出迎的港隊門將潘尚希，前將皮球送入網窩，為老撾贏到3比0。56分鐘，陳丞臻禁區內起腳高出。其後周子謙因傷被調離場，要由葉禮滔入替。73分鐘，范法皇把握港隊後防解圍失誤，為老撾再下一城。6分鐘後，范法皇再接應傳中，射入今場個人第2球，兼為球隊「埋齋」。最終港隊淨吞老撾5蛋，兩連敗後宣告無緣晉級，最後一戰將面對伊朗。