足總盃　冠忠南區香港U23力爭晉級

「足總盃」今晚上演第二場首圈賽事，冠忠南區假旺角大球場與香港U23爭奪晉級資格，兩軍今季於聯賽開咧戰已曾交手，南區先勝一仗。雖然今場賽前兩軍都經過休戰期，但面對一場定勝負的淘汰制賽事，預期雙方傾盡全力爭勝，激戰可期。（無綫85台周六晚上6時直播）

開季走勢強勁的南區，各項賽事取得4連勝，今賽前球隊有3周時間作調整，主教練鄭兆聰（Ricky）認為正好讓陳凱柏、畢頓及史提芬彭利拿等傷兵，有足夠時間康復過來。他透露「肥彭」恢復進度理想，是役有望復出，而開鑼戰勇戰受傷後一直養傷的陳凱柏亦可候命。Ricky指淘汰賽有別於聯賽，提醒球員在情緒管理方面需要做得更好：「心態係好重要，場上嘅情緒，要憑我哋嘅經驗控制得好啲。」據悉南區今場除基斯停賽外，尚有個別主力會因傷倦勤，致陣容上會出現多個變動。

今季肩負起更多進攻責任的簡嘉亨，上場交出關鍵助攻，協助球隊絕殺贏波。今場「足總盃」再遇香港U23，這位港隊翼鋒強調不會輕敵：「對手陣中有好多年輕球員都好跑得，絕對唔易應付，希望球隊可以繼續保持贏波走勢。」

香港U23今季暫時只出戰過兩場賽事，儘管兩戰皆北，但表現並不失禮。主教練司徒文俊指冠忠南區開季走勢強勁，實力較以往完整，球隊首要做好防守：「首先要做好防守，例如『阿智』（鞠盈智）同Shu（佐佐木周）今季狀態好好，史提芬彭利拿都係對方進攻嘅泉源，走甩一次半次，成件事已經唔同晒。」

這支以年輕球員掛帥的球隊，開季曾作客兩球不敵冠忠南區，中堅黃浩然認為要就對方的死球，以及界外球攻勢多加留意：「因為對手有啲球員嘅制空力非常好，例如川瀨浩太同杜度，我覺得球隊要避免喺禁區附近有太多犯規。」陣容方面，吳文希及何瀧浩因養傷缺陣，此前一直養傷的何家智，則剛剛開始重投訓練，但短期內應該不能參與比賽。

【兩隊預計正選陣容】

冠忠南區

門將：25伍瑋謙

後衞：22謝朗軒 4川瀨浩太 44劉學銘 26陳凱柏

中場：8李嘉耀 14何振廷 24鞠盈智

前鋒：18艾華 11佐佐木周 19簡嘉亨

香港U23

門將：1龐焯熙

後衞：6李俊諺 15黃浩然 18嚴啟倬 2張俊軒

中場：7袁世傑 8鄧筵霑 16黎培基 19林樂賢

前鋒：20陳嘉宝 21林智豐