奧蘇里雲極速擊敗吳安儀　4強對羅拔臣

吳安儀在主場球迷面前特別起勁，惜以直落5局不敵奧蘇里雲。(余樂詩攝)

「香港世界桌球大師賽」周五（7日）晚於紅磡體育館上演矚目大戰，由七屆世界冠軍奧蘇里雲對香港「四眼Cue后」吳安儀，最終「火箭」極速以直落局數5：0擊敗吳安儀，強勢晉級4強，重遇上屆決賽對手羅拔臣。

世界排名第一的奧蘇里雲為賽事上屆亞軍，其對手為香港代表、曾3次贏得世界女子桌球錦標賽冠軍的吳安儀，今次是兩人首度單打賽事碰頭。此前，兩人曾於世界混雙賽對戰，吳安儀夥拍卓林普首圈力挫「火箭」及伊雲絲的組合。

這場對決吸引大量觀眾入場，入座率約8成，貴為7屆世界冠軍的奧蘇里雲進場時，即贏得全場觀眾熱烈掌聲和歡呼聲，至於主場出擊的吳安儀亦有球迷用廣東話為她打氣助威，現場氣氛高漲。

首局奧蘇里雲開球失誤罰4分，吳安儀打出信心，一度領先32：0。奧蘇里雲得1分後再打失粉紅球，港將繼續擴大領先優勢至46：1。不過，「火箭」很快作出調整，打出一杆72度，只差黑波就成功「清檯」，以73：46反勝。

第2局「火箭」進入狀態，領先33：0下，再打出單杆破百，以133：0再贏一局。「安儀」在全場觀眾打氣下再度出擊，惟手風始終不順，加上「火箭」愈戰愈勇，第3、4局再輸1：76及0：81。

領先局數4：0的奧蘇里雲第5局不慎打進白球，先送「安儀」4分，港將一度領先20：0，惜打失紅球，「火箭」輕鬆以95：20再贏一局，總局數5：0擊敗香港「Cue后」。

身處紅館舞台作賽 安儀：好震撼

吳安儀8強止步，但她直言很享受這場「夢幻對決」：「過去兩、三年好艱難，自己出外比賽都不容易，好難得香港桌球可以有如此大型的比賽，能夠在紅館比賽，有如此多人支持自己，感覺好震撼和感動。」她期望透過賽事推動桌球運動：「今次賽事能在艱難環境下舉行，希望大家繼續支持桌球，將來能在大型運動會見到桌球運動。」

火箭賽後自爆球桿出問題

奧蘇里雲將於4強重遇上屆決賽對手羅拔臣，他表示對手今季表現平穩，相信會是一場硬仗：「上次我雖然輸了，但我記得當日氣氛很好，留下了美好的回憶，期待再次對他。」「火箭」直言初段表現因球桿問題有點影響：「但我頗享受這些挑戰。」說到吳安儀的表現，他亦給予鼓勵：「對她來說應該不容易，因為她很少機會對頂尖球手，但她已經很了不起，今天的氣氛亦相當好。」