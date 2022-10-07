入波獎金變提款機　夏蘭特收入暴增2.4倍

艾寧夏蘭特今季喺曼城極速起飛，所有賽事上陣12場交出19球3助攻嘅怪物級數據，震驚全球，曼城上下不但錫晒佢，仲有金錢實質獎勵，英國傳媒爆料，夏蘭特每星期嘅入球獎金，令佢收入由原本周薪35萬鎊，增加至每周收入85萬鎊，暴增2.4倍。

《每日郵報》報道，夏蘭特基本薪酬同其他曼城高收入球員處於同一水平，周薪大約係35萬鎊，另外仲有浮動條款，其中入球獎金變成呢位挪威鋒霸嘅提款機，佢依家每星期收入，暴增至85萬鎊。

單計上周夏蘭特入球數字，曼市打吡入3球，歐聯對哥本哈根入2球，總共入5球，如果每周收入係85萬鎊，扣除基本周薪35萬鎊後，額外所得嘅50萬鎊如果係入波獎金，圍埋每入1球有10萬鎊。

不過獎金數字可能有偏差，因為曼城當初簽夏蘭特係啟動多蒙特解約條款，只需6000萬歐元相對低價，因此會方願意開出更高薪酬及獎金畀夏蘭特。

傳媒估計，按照現有情況發展，夏蘭特今季將可在曼城支取4500萬鎊報酬，大把錢嘅曼城肯定樂意支付，其他隊友亦唔會眼紅，因為佢實在太犀利。