世錦賽8強鎖定5隊　巴西女排迎100勝雙喜臨門

目前在世界排名居首位的巴西女排，周五在世錦賽粉碎了東道主荷蘭爭入8強的好夢，以直落3局在E組再下一城，並且與衞冕冠軍塞爾維亞提前鎖定8強席位。

巴西以25比19、25比19及25比20力挫東道主之一的荷蘭，贏得她們自1956年起至今參加國際賽的第100勝，他們基本上參加了149場國際賽事。同時，這是她們今屆賽事的第7場勝仗，即時排名升至小組第二，鎖定8強席位，而荷蘭則肯定無緣8強，提早出局。

至於衞冕的塞爾維亞則保持強勢，在F組以直落3局25比23、25比17及25比15擊敗泰國，豪取8連勝並鎖定以小組首名躋身8強。同組的東京奧運金牌得主美國對戰土耳其，激戰4局以25比22、21比25、25比20及25比22贏得今屆第6勝，亦提前確定8強席位。

複賽的爭逐已漸入尾聲，兩組的前4名球隊可躋身8強。E組的意大利及巴西均奪得第7勝已肯定躋身8強，而少打一場的中國女排暫以6勝1負排小組第4，將與日本及比利時面臨「3進2」的爭逐，而中國最後一輪將戰意大利；至於F組的塞爾維亞、美國及土耳其均已順利出線8強，波蘭與多米尼加爭逐最後一個8強席位。