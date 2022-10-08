東奧銀牌德國苦戰贏南韓 　闖世乒男團決賽

世界乒乓球團體賽進入白熱化，東京奧運銀牌得主德國男乒與南韓苦戰五場，最終以3比2險勝率先闖決賽，靜待中國及日本勝方爭逐王座。（港台電視32免費直播4強至決賽賽事)

德國7屆全國冠軍杜達(Benedikt Duda)成為贏波最大功臣，他先打頭贏南韓的張禹珍3比1（10比12、11比7、11比7、11比7），繼而南韓全力反擊，安宰賢與德國華裔球手邱黨爭持激烈，以3比1（11比7、12比10、6比11、11比8）獲勝，追成1比1；南韓名將趙承敏擔任第三單打，與德國的史特柏（Kay Stumper）苦戰5局，奮戰下以3比2險勝(11比6、4比11、11比5、9比11、11比8)將局勢反超前。

然而邱黨再次出場打出氣勢，並與張禹珍有兩局打到刁時，終以3比1(14比12、11比7、11比13、11比6)力挫對手，為德國續保機會；而杜達在壓軸戰再次上陣，並與安宰賢火併，最終再以3比1(11比9、11比6、8比11、11比6)挫敗對手，並率德國勇闖決賽，坐銀望金。

至於另一場準決賽中國對日本隨即上演，德國有望再與中國複製東京奧運金牌戰。

港台32全程直擊，以下為直播時間表：

8/10 下午2:55 男團準決賽 中國 VS 日本

晚上7:25 女團決賽 中國 VS 日本

9/10 晚上7:25 男團決賽