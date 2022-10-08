超級星期六　英意德三場大戰至激鬥

英意德三地爆發「霸權大戰」！英超霸權曼城迎戰修咸頓，估吓「鋒霸」艾寧夏蘭特又入幾多球？意甲傳統班霸AC米蘭同祖雲達斯正面交鋒，震動亞平寧；德甲「國家打吡」多蒙特火併拜仁慕尼黑，「蜜蜂兵團」能否扭轉近年對賽頹勢？總之好戲連場，球迷大飽眼福！

近期火力全開嘅曼城，今晚返到聯賽主場迎戰修咸頓。曼城「外星人」艾寧夏蘭特入球能力簡直係黐線，對住近5仗輸4場嘅修咸頓，又係開餐時，「藍月亮」慣打閃擊戰，近4場聯賽主場，半場全開2球或以上，1.5球半場大抵玩。（Now 621周六晚10時直播）

曼城本身主場威力強勁，聯賽主場跨季8連勝，今季有埋夏蘭特更加如虎添翼，佢上場聯賽對曼聯貢獻3入球及2助攻，聯賽已經射入14粒，喺神射手榜遙遙領先，周中歐聯輕輕鬆鬆又起孖，帶領球隊5比0大炒哥本哈根，領隊哥迪奧拿仲錫住用，半場就將佢換走，留力今晚衝過。

修咸頓防守不堪一擊

夏蘭特唔止射術了得，仲要入局快，所以曼城往往好快入到波，近4次主場半場全開2球或以上，今晚對下游嘅修咸頓，相信唔會例外。「聖人」近5場4敗，防守不堪一擊，近4場有3次半場已經失守，對手仲要只係維拉及狼隊等，試問點擋得住曼城，半場大不容錯過。

Ａ米祖記駁火騷

意甲ＡＣ米蘭主場迎戰祖雲達斯。Ａ米雖有地利優勢，但水準飄忽，經常同對手合演入球騷，近5仗總入球全開3球或以上。祖記近況勇銳，兩連勝共轟6粒，作客亦會鬥攻，首選中位數2.5球嘅入球大。（Now 638周日凌晨零時直播）

Ａ米上仗歐聯慘吞車路士3蛋，連續7場有失波，防線不穩問題再次暴露。不過佢哋鋒線威力強大，8場聯賽轟16球，拉菲爾利亞奧腳風甚順，今季聯賽已有4球進帳，預料今仗又有得數胡。

祖記早前不敵新升班嘅蒙沙，令教練阿里基備受下台壓力，幸好球隊及時反彈，近兩仗都贏波而回。前鋒杜辛華荷域連續兩場建功，傷愈嘅迪馬利亞上仗更加助攻「戴帽」，論火力唔輸蝕畀Ａ米，有利出現入球騷。

拜仁回勇可挫多蒙特

多蒙特同拜仁慕尼黑合演德甲「國家打吡」。兩隊開季表現飄忽，不過作客嘅拜仁近期經過調整後重拾霸氣，連續兩場大勝，反觀多蒙特飽受傷兵困擾，加上近年畀拜仁食住，今場直取客勝。（周日凌晨零時30分開賽）

多蒙特今季失去艾寧夏蘭特後，實力大打折扣，加上隊長馬高列奧斯養傷，近3仗聯賽輸咗兩場，可以話係攻不銳、守不穩。加上佢哋近8次對拜仁全敗，心理上未踢先驚，就算有主場之利，搶分難度極高。

近兩場合派9蛋

拜仁慕尼黑早排表現患得患失，但近期再顯霸氣，上輪聯賽大炒利華古遜4比0，周中歐聯再派柏辛域陀尼亞5蛋，沙迪奧文尼同利萊辛尼都係連續兩場有波入，加上新星穆斯亞拿表現出大將之風，球隊攻力強勁，可望一舉擊敗死敵，客勝值博。