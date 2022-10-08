菁英盃　深水埗逼和港會　今季第一分落袋

「菁英盃」周六（8日）於香港仔運動場上演A組賽事，港會面對深水埗。結果首次由新帥郭嘉諾領軍出擊的深水埗，憑下半場羅港威角球直射入網，以1比1逼和靠基奧先拔頭籌的港會，收穫今季「菁英盃」第1分。

港會今場有U22門將馮朗軒首次擔正，「足總盃」入球功臣李小恆，夥拍基奧負責攻堅，積施利移入中路，與安高沙及莊馬仕坐鎮中場，杜國樑與菲杜化鎮守後防；新帥郭嘉諾上任後首度出擊的深水埗，派出新加盟門將奧力斯（前稱奧利斯）負責把守大關，黃天朗、黃靖揚和首次上陣的史提芬3位U22球員正選上陣，支援泰亞高與隊長羅港威組成鋒線組合。

開局兩隊互有攻守，10分鐘泰亞高接應黃靖揚直線，門前射門高出，錯失先開紀錄的良機。5分鐘後，周家樂主射罰球僅僅斜出。19分鐘，杜國榆接應罰球前柱頭槌一頂，威脅不到馮朗軒。

深水埗繼續控球權，26分鐘，深水埗周家樂禁區頂抽射，中楣角彈出。31分鐘，港會安高沙右路傳中，奧力斯雙槌打出。雙方半場互無紀錄。

換邊後，兩軍繼續對攻，65分鐘，李小恆推入大位起腳，可惜角度和力量都欠奉，被奧力斯接實。2分鐘後，後備入替的烏哲里接應傳中，禁區內窩利抽射中楣。港會好快發動反擊，基奧帶波殺入禁區起腳破網，68分鐘為球隊打破僵局。

落後的深水埗全力反撲，74分鐘，羅港威主理角球直接彎入網，為深水埗扳平比數。不甘於和局的深水埗繼續搶攻，82分鐘，後上助攻的嚴啟華接應傳中攻門，被馮朗軒撲出。補時階段再出現高潮，港會獲得12碼機會，惟基奧操刀宴客，被奧力斯捉到路撲出。結果雙方打成1比1平手，各得1分。

文童