菁英盃　晉峰末段連入兩球　3比3激和標準流浪

大埔運動場周六（8日）上演由晉峰對標準流浪的「菁英盃」B組賽事，最終晉峰憑後備入替的班哲文貢獻1入球1助攻，成功迫和有劉智樂梅開二度的標準流浪。

晉峰今場派出上場「足總盃」對港會勇救險球的羅澔陽，以及伍家揚和葉卓文等5位U22球員出任正選，費利浦薩及播磨浩謙於前線擔正。流浪方面，「宜家就做」組合及余在言悉數上陣，早前因紀律問題被球會內部停賽的林衍廷，則重返後備名單，德國新援簡古爾亦先列後備。

流浪兩分鐘即有余在言門前頂入，為球隊先開紀錄。隨後晉峰佔據主動，但到23分鐘，流浪一次後場大腳踢前，劉智樂單刀的成2比0。11分鐘後，費利浦薩接應鄭璟昊傳中，門前撞入，為球隊追近比數。可惜晉峰到45分鐘分再失一球，黃政德後場傳失波，林樂曦截得皮球後壓入禁區，冷靜橫傳予劉智樂射成3比1完上半場。

兩球在手的標準流浪換邊後，隨即換入林衍廷及簡古爾，後者於51分鐘送出直線，但劉智樂射門被羅澔陽救出。晉峰到65分鐘以班哲文入替伍家揚，流浪亦於3分鐘後換入倒戈的馬文政。75分鐘，標準流浪的呂卓芹禁區頂遠射中楣彈出，無法為球隊進一步擴大比數。11分鐘後，費利浦薩左路傳中，班哲文成功頂入，追成2比3，令賽事掀起高潮。補時階段，班哲文右路傳中，門前的林樂勤射成3比3。