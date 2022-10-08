決勝局轟147！傅家俊力挫希堅斯　闖香港大師賽決賽

周六（8日）香港世界桌球大師賽準決賽，傅家俊面對「蘇格蘭巫師」希堅斯，在全場落後的情況下，末段連贏兩局，更在決勝局轟出生涯第5次「147」，以局數6：5殺入決賽。

踏入周末，紅館愈發熱鬧，傅家俊在鎂光燈下登場。這個44歲球手乘主場之利，八強勇挫世界排名第4的沙比，四強面對排名第5、綽號「蘇格蘭巫師」的希堅斯，開局領先22分，但錯失黑波，讓對手轟出是日首杆「破百」105度，以22：105先失一局。在「加油Marco」、「Come on Marco」的打氣聲中，傅家俊克服49度劣勢，起「重break」75度清枱，以76：50扳平。不過，希堅斯及時調整，連贏73：47和83：0，拉開3：1進入中場休息。

傅家俊追回一局62：1，但希堅斯延續手感，打出一杆91度。落後2：4的傅家俊展現韌力，多次打入遠台紅波，以70：41和67：46追平局數，換來全場掌聲。即使希堅斯轟出第二杆「破百」105度，領先5：4「叫胡」，但今場主角注定是傅家俊。

他抓住對手失誤，打出一杆72度，把比賽迫入決勝局，再轟出「147」奠勝，以局數6：5殺入決賽，將與奧蘇里雲和羅拔臣之間的勝方爭奪決賽資格。