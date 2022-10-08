菁英盃　生涯地標戰獻1入球1助攻　班哲文：難以置信　

晉峰周六（8日）在大埔運動場，出戰對標準流浪的「菁英盃」B組賽事，球隊憑後備入替的英格蘭籍小將班哲文（Benjamin），交出1入球及1助攻，最終戲劇性以3比3逼和標準流浪；能夠在職業生涯「地標戰」踢出好表現，Benjamin賽後坦言感到開心及難以置信。

半場一度落後1比3的晉峰，在65分鐘換入新加盟的班哲文加強攻力，而這名18歲小將即在職業生涯地標戰，交出1入球及1助攻，成為球隊搶分的功臣之一，賽後Benjamin亦難掩興奮之情：「我賽前有諗過可能會入波，但估唔到最後真係會做到，真係好開心同難以置信，依場波令我嘅職業生涯有一個好開始。」Benjamin笑言自己出場前的確有點徬徨，幸好比賽時能夠及時調整心情，又指自己已經竭盡全力，整體滿意今場個人表現。

Benjamin過往只曾效力傑志U16等青年軍，對於今季才首次接觸職業賽事，他承認仍需時間適應：「同青年軍比賽有好大分別，踢法更加體力化，比賽節奏更快，無錯要適應的確係有啲困難。」Benjamin續指自己今季未有特定目標，只希望能夠好好珍惜每次落場機會，持續進步並為球隊貢獻更多。