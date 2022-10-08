菁英盃　地標戰撲出12碼　奧力斯：結果正面

「菁英盃」周六（8日）A組賽事，由新帥郭嘉諾領軍的深水埗，最終以1比1賽和港會，收穫重返頂級聯賽後首場和局。今季第一分得來不易，除了入球功臣羅港威之外，比賽尾段撲出港會前鋒基奧12碼的新兵奧力斯，亦功不可沒，這位深水埗門將形容今場比賽對球隊和自己，都有正面意義。

今場奧力斯被委以重任為新東家把守大關，更在下半場補時階段，撲出基奧操刀的12碼，幫助球隊保住和局。在基奧走向12碼點擺下皮球之際，奧力斯不忘走前與該位港會前鋒竊竊私語，試圖干擾對手，結果證明這位深水埗門將的小伎倆非常見效，惟奧力斯賽後卻不願透露兩人之間的對話，僅表示：「呢個係我同基奧之間嘅秘密，但我知道同劊子手講啲乜，會影響到佢哋。」

上季效力標準流浪的奧力斯，周二（4日）才首次與深水埗會合，參與球隊操練，今場演出新東家地標戰，幫助球隊成功搶得1分，這位烏克蘭籍門將認為是不俗的開始：「我哋全場比賽創造出唔少機會，係有機會贏波，臨完場前輸個12碼，但最終仍有分落袋，對我同球隊都有正面影響。」奧力斯續稱今季為自己最後1季以外援身分出戰港超，來季將有機會入籍成為本地球員的他，直言視有朝一日能港隊披甲為目標，並表示會為此目標努力奮鬥。