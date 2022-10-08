足總盃　艾華佐佐木周齊起孖　冠忠南區輕取香港U23

「足總盃」首圈爭奪，周六（8日）晚於旺角大球場上演，由冠忠南區對香港U23。結果憑艾華及佐佐木周齊齊梅開二度，加上李嘉耀斬獲入球，南區在這場入球騷，以6比1大勝靠羅曉聰破蛋的香港U23。各項賽事取得5連勝的南區成功晉級8強，將會面對理文。

南區今場有傷愈復出的陳凱柏擔正，李嘉耀、何振廷、鞠盈智及隊長佐佐木周坐鎮中場，為箭頭艾華提供支援，史提芬彭利拿重返大軍先列後備；香港U23方面，龐焯熙負責把守最後大關，隊長羅曉聰於中場派牌，陳嘉宝與林智豐擔起攻堅重責。

南區開局採取逼搶，讓香港U23難以耐心組織攻勢，其中比賽早段簡嘉亨和李嘉耀，都連番有起腳機會，雖然未能轉化成入球，但就令香港U23後防響起警號。23分鐘，艾華前場搶贏張俊軒後傳中，李嘉耀12碼點接應撞射得手，為南區先拔頭籌。34分鐘，鞠盈智接應傳中射門，導致陳潤潼自擺烏龍，南區成功拉開比數。

落後的香港U23亦有少數反擊機會，38分鐘，鄧筵霑禁區頂施射，被南區門將伍瑋謙接實。3分鐘後，南區球員禁區內犯手球，球證直指12碼點，羅曉聰操刀被伍瑋謙成功撲出後，前者自己補中，完半場前為球隊追至較接近比數。

換邊後，南區進一步搶攻，53分鐘，艾華接應鞠盈智直線，殺入禁區面對龐焯熙冷靜射入，斬獲加盟球隊後的首個入球。南區得勢不饒人，62分鐘博得12碼，由佐佐木周操刀射入。5分鐘後，鞠盈智禁區內連續盤球之後，回傳禁區頂，但何振廷的遠射告高出。

比賽後段，南區攻勢未見減弱，73分鐘，先有艾華禁區內起腳，今場第2次射破龐焯熙十指關。86分鐘，再有佐佐木周攻入錦上添花的入球，為球隊埋齋。最終南區以6比1輕取香港U23，成功晉級。

賽後南區領隊貝可泓（Calvin）認為今場除了順利贏波之外，最重要是見到球員的出色表現：「慶幸大家發揮好好，季初踢得比較少嘅球員，例如何振廷和劉學銘，今日踢正選都冇問題。」艾華今場成功斬獲加盟球隊後的開齋波，Calvin對這位前鋒表現滿意，相信入球對此子信心會有提升。

至於司徒文俊就對球隊上半場整體表現感滿意，但認為球隊第1個失球可以避免，質疑艾華在交出助攻前有拉人嫌疑。換邊後，香港U23一度換入袁世傑等後備球員，司徒文俊表示落後情況下，換人在所難免，但承認調動未能收到應有成效，導致球隊表現開始走樣。黎培基下半場因傷被調離場，司徒文俊透露此子可能傷及頸椎，現時該球員已送院治理。