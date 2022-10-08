菁英盃　理文登場！火併和富大埔

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「菁英盃」周日（9日）好戲連場，打頭陣有A組理文叉足1個月電後再出擊，於大埔運動場鬥去仗「開齋」的和富大埔；同日壓軸戲碼，傑志與東方假旺角大球場爆發「雙藍會」。（on.cc東網周日下午3時起直播）

理文超過1個月後重返賽場，主教練陳曉明指出球員經歷長時間的休戰期，身心都難免受到影響：「嚟緊恢復一周一賽嘅情況下，希望球隊透過比賽重拾狀態同信心。」值得高興的是洛迪古斯及加維蘭等傷兵，能夠有時間康復，惟已投入操練的荷西安祖，短期內仍未能復出。「曉明Sir」表示會視「菁英盃」為爭標目標之一，但形容賽事不易應付：「希望一班小將要珍惜機會，資深球員要幫佢哋攞到信心，改善做得唔好嘅地方。」

今季加盟「黃黑軍團」的鄭進泓「沙維」，乃理文陣中港超經驗較為豐富的U22適齡球員，轉投新東家接受新挑戰，「沙維」說自己非常享受在理文的新位置：「以前踢閘比較多，嚟到理文教練畀我嘗試踢較前嘅位置，覺得自己會踢得舒服啲，希望喺黃威同亞哥斯達等球員身上學到嘢。」

和富大埔上場大踢爭氣波，以5比1擊敗深水埗，收穫今季首勝，主教練李恆匯直言贏波對提升球隊士氣會有一定幫助。曾在理文擔任助教的「匯Sir」，認為過往經驗，有助自己制定禦敵對策：「都了解對手嘅，但理文都加入咗唔少有質素嘅新外援，特別係個人一對一情況要小心應付。」他承認球隊在比賽狀態方面會有優勢，並透露今場有機會對陣容進行輪換，以應付未來更重要的聯賽賽事，至於翁煦濤就因外借條款約束，今場需要避戰。

過去兩場「菁英盃」都有披甲的大埔U22球員張力行，就非常感激教練給予機會：「覺得自己表現一般，可以做得更好，仲係有啲緊張，希望之後會慢慢適應。」比起過往青年軍及甲組賽事，他指出頂級聯賽最難適應的地方在於比賽節奏：「希望之後會慢慢適應，基本功同協防方面要再做好啲，同埋要再放膽啲。」

【雙方預計正選陣容】

理文

門將：92.鄧梓朗

後衞：3.徐宏傑 5.余煒廉 15.馮慶燁 4.立花稜也

中場：26.黃俊皓 16.顏樂楓 10.亞哥斯達

前鋒：8.艾華頓 22.加維蘭 17.張憙延

和富大埔

門將：66.林志基

後衞：77.郭縉諾 33.加比爾 26.李家豪 6.羅振庭

中場：17.陳曉鋒 67.利馬 4.馮冠鳴

前鋒：30.張力行 20.保連奴 9.鍾偉強