菁英盃　「雙藍會」傑志鬥東方

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「菁英盃」周日（9日）好戲連場，打頭陣有A組理文叉足1個月電後再出擊，於大埔運動場鬥去仗「開齋」的和富大埔；同日壓軸戲碼，傑志與東方假旺角大球場爆發「雙藍會」。（on.cc東網周日下午3時起直播）

今季首次與東方交手，傑志總監兼主教練朱志光笑言大家已經「對到熟」，認為今場勝負關鍵，在於年青球員的表現：「好多唔係常規正選，同埋可能新人會有少少緊張；犯錯其實預咗，但要點樣調整心態踢足90分鐘，有經驗嘅球員要幫下佢哋。」「藍鳥」早前一口氣簽入沙根巴耶夫、文尼亞斯及江展民3名新兵，「朱Sir」表示會視乎球員狀態，才決定會否安排他們上演地標戰，惟查理史葛很大機會因傷缺陣。

中場米基爾（Mika）今季才由東方加盟「藍鳥」，首次倒戈舊東家，他坦言非常期待：「喺東方效力期間有美好回憶，另外好多朋友都喺陣中，好開心可以再一齊比賽，不過我落到場會盡力為傑志爭勝。」Mika續指東方擁有高素巴耶夫、馬高斯等出色後衞，預計今場會十分難踢。

上月初完成「亞協盃」征途後，休戰超過1個月的東方，再於本地賽事出擊。面對10月緊密賽程，主教練盧比度承認對球員體能狀態感到擔心：「球隊軍容唔算龐大，輪換空間有限，如果球員出現疲勞情況，需要要好小心去處理。」正隨港隊U17出征的楊棟棋，以及早前受傷的李俊霆，是役齊齊缺陣。好消息是賽前東方羅致了新兵蔡立靖，並提拔U18青訓梯隊小將劉浩揚，相信有助加強人腳調動。

作為東方今季陣中其中一位U22「菁英盃」適齡球員，鍾凱文被寄予厚望，上季對傑志一役成為職業生涯地標戰，今有機會再遇強敵，這位19歲門將揚言非常興奮。對於今季目標，他希望能爭取更多出場機會：「需要令自己繼續進步，希望跟得到『輝哥』（葉鴻輝）嘅腳步。」

【雙方預告陣容】

傑志

門將：1.王振鵬

後衞：2.羅梓駿 66.曾以行 5.艾里奧 23.佐敦布朗

中場：10.基爾頓 19.黃洋 17.米基爾

前鋒：20.趙聡悟 9.丹恩奴域 27.江展民

東方

門將：40.鍾凱文

後衞：5.朱康銘 3.高素巴耶夫 27.馬高斯 30.黃梓浩

中場：16.梁振邦 6.胡晉銘 55.馬希偉

前鋒：11.黃皓雋 9.巴杜姆 23.孫銘謙