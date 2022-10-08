排球女將置身商場「大力扣殺」 V.Cares計劃本月中決出冠軍

為基層家庭青少年優先提供排球訓練、召集了不少潛質球員的「V.Cares 青年排球訓練計劃」，周六(8日)在荷里活廣場舉行聯賽啟動儀式，四支排球女隊即將角逐首屆V.LEAGUE 聯賽冠軍寶座，這是首次在香港的大型商場內舉辦排球賽事。

為讓排球運動帶入社區，V.LEAGUE 賽事在商場中庭搭建達比賽級水平的排球場地板，四支球隊包括Victories、Stormers、Fighters、Dreamers於今日起至本月16日在此進行比賽。訓練計畫由三菱電機(香港)有限公司贊助、Splash Forward Hong Kong Ltd 策劃及香港青年協會協辦。今日的啟動儀式上，由主禮嘉賓三菱電機(香港)有限公司主席兼總經理喜多井誠及香港青協總幹事何永昌為聯賽打開序幕。

V.Cares 青年排球訓練計劃鼓勵對排球充滿熱誠的青年追夢，希望她們不受限於其背景，踏出成為青年球員的第一步。透過不同的訓練及義工活動，強化球員的身體機能、發掘潛能、增強自信心、建立人際關係，提升解難能力和團隊意識，學懂關懷社區並建立正確的價值觀。計劃活動分為三大階段, 自6月初進行選拔，吸引大批青少年參與，令 200個免費名額在短時間內爆滿。 選拔日當天由球隊的主教練親自挑選有潛質的球員進入第一階段活動。參加者於第一階段接受球隊的恆常訓練及參與球隊迎新營活動, 表現優異的球員會被挑選進入第二階段。透過參加恆常訓練及義工服務等活動, 不但讓參加者能體驗排球運動的樂趣, 更讓她們在個人成長，第三階段活動更進一步灌輸排球運動必要的團結精神, 針對球員的個人技巧及體能訂制訓練課程, 為聯賽作好最佳準備。