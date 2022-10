奧蘇里雲連贏5局反勝羅拔臣　決賽鬥傅家俊

香港世界桌球大師賽準決賽周六(8日)上演。壓軸出場的奧蘇里雲與羅拔臣,吸引約7,500個觀眾蒞臨紅館,結果值回票價。奧蘇在落後1:4的情況下,展現7屆世界冠軍的心理質素,連贏5局殺入決賽,將與東道主傅家俊爭奪冠軍。

奧蘇里雲昨日僅花一小時,直落5局淘汰吳安儀,迎來世界排名第3的「墨爾本機器」羅拔臣。這對老對手過往交手33次,奧蘇錄得19勝13負1和,包括2017年香港大師賽決賽,以3:6失落冠軍。

這次四強提前相遇,「火箭」入局極快,打出一杆72度,以91:0先拔頭籌,但次局領先49:0時,射失「黑柴」,付出沉重代價——羅拔臣抓緊機會,反勝53:49,再延續手感,連續三局轟出「破百」105度、100度和135度,零封對手,拉開局數4:1。

紅館逾7千個觀眾中,不少慕「火箭」之名而來。在「Come on Ronnie」打氣聲中,奧蘇總算打破得分荒,以93:27扳回一城。羅拔臣製造「士碌架」,奧蘇救波不果送出15分,但末段打入遠枱啡波,險勝66:55。這個7屆世界冠軍為香港球迷示範「It ain't over till it's over」(不到最後,不見分曉),連續兩局打出「破百」105度和104度,反超前5:4。第10局演變成防守戰,奧蘇未有自亂陣腳,把紅波「dub」入中袋,以76:56勝出,局數6:4殺入決賽,明晚與傅家俊爭奪冠軍。