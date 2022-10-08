奧蘇里雲連贏5局反勝羅拔臣　決賽鬥傅家俊

香港世界桌球大師賽準決賽周六（8日）上演。壓軸出場的奧蘇里雲與羅拔臣，吸引約7,500個觀眾蒞臨紅館，結果值回票價。奧蘇在落後1：4的情況下，展現7屆世界冠軍的心理質素，連贏5局殺入決賽，將與東道主傅家俊爭奪冠軍。

奧蘇里雲昨日僅花一小時，直落5局淘汰吳安儀，迎來世界排名第3的「墨爾本機器」羅拔臣。這對老對手過往交手33次，奧蘇錄得19勝13負1和，包括2017年香港大師賽決賽，以3：6失落冠軍。

這次四強提前相遇，「火箭」入局極快，打出一杆72度，以91：0先拔頭籌，但次局領先49：0時，射失「黑柴」，付出沉重代價——羅拔臣抓緊機會，反勝53：49，再延續手感，連續三局轟出「破百」105度、100度和135度，零封對手，拉開局數4：1。

紅館逾7千個觀眾中，不少慕「火箭」之名而來。在「Come on Ronnie」打氣聲中，奧蘇總算打破得分荒，以93：27扳回一城。羅拔臣製造「士碌架」，奧蘇救波不果送出15分，但末段打入遠枱啡波，險勝66：55。這個7屆世界冠軍為香港球迷示範「It ain't over till it's over」（不到最後，不見分曉），連續兩局打出「破百」105度和104度，反超前5：4。第10局演變成防守戰，奧蘇未有自亂陣腳，把紅波「dub」入中袋，以76：56勝出，局數6：4殺入決賽，明晚與傅家俊爭奪冠軍。