麥巴比年收入超越美C　成世界1哥

世界足壇進入改朝換代時刻，反映球員收入嘅《福布斯》排名榜給出答案，法國前鋒基利安麥巴比2022年總收入1.28億美元，高踞榜首，超越美斯及C朗，成為年收入最高足球員。

美斯同C朗已雄霸各大足球排名榜多年，嚟到2022年終於退位，《福布斯》披露，麥巴比過去一年從球會獲得收入高達1.1億美元，雖然商業收入僅得1800萬美元，但足以成為收入王。

排第2係美斯，佢喺巴黎聖日耳門收入6500萬美元，商業收入5500萬美元，總收入1.2億美元排第2；C朗退居第3，曼聯薪酬及獎金4000萬美元，商業收入6000萬美元，總收入1億美元。

至於三甲以外嘅收入已經差好遠，第4位嘅尼馬收入係8700萬美元，包括5500萬美元薪酬及獎金，商業收入3200萬美元，排第5係穆罕默德沙拿，總收入只有5300萬美元。

值得一提係艾寧夏蘭特，佢以3900萬美元排第6，一來佢上季踢多蒙特，二來佢踢挪威成績一般，收入難與各球王級球星比較，不過佢今季轉投曼城，預計收入將會暴增，出年嘅收入榜應該會挑戰較高名次。