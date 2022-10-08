夏蘭特又入波　曼城輕鬆炒修咸頓上榜首

周六(8日)晚英超，曼城主場4比0大炒修咸頓，順利全取3分後，暫以23分升上榜首，艾寧夏蘭特射入1球，今季各項賽事累積20球。修咸頓聯賽4連敗，陷入低潮。

曼城今場繼續輪換，收起基亞利殊同根度簡，改派馬列斯及洛迪卡斯簡迪，艾寧夏蘭特、菲爾科頓同奇雲迪布尼繼續正選，後防基爾獲加做完手術休息，但有魯賓戴亞斯復出，輪換後仍然超班，全場撳住打。

開賽初段科頓同夏蘭特各有一次入波機會，其中夏蘭特單刀射中柱彈出，認真冇運，當所有人睇實呢對箭頭，祖奧簡斯路喺20分鐘左路楔個靚位勁射破網，為曼城先開紀錄。

踢到32分鐘，科頓接應迪布尼妙傳，妙射笠過巴斯奴手頂入網，半場曼城領先兩球；下半場49分鐘馬列斯接應洛迪卡斯簡迪傳送射成3比0，大局已定。

餘下時間夏蘭特努力搵入波機會，但佢門前6碼失機，單刀又推甩腳，卒之踢到65分鐘，簡斯路落底傳個靚波，夏蘭特撞射破網贏到4比0。

同前幾場一樣，曼城贏到第4球就會停一停，換班後備落場磨練，高爾彭馬、祖利安艾華利斯、沙治奧高美斯獲派上陣，最終保持4比0紀錄完場。