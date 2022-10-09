【有片】多蒙特95分鐘逼和拜仁 簡尼嬲到碌落櫈

周日(9日)凌晨德甲重頭戲，多蒙特主場同拜仁慕尼黑合演超級激戰，「蜜蜂兵團」喺落後2球劣勢下，最後階段上演絕地大反擊，並憑老將莫迪斯迪喺補時5分鐘最後一擊頂入，主場2比2逼和拜仁，拜仁CEO簡尼喺看台嬲到幾乎碌落櫈！

兩大德甲勁旅今場勢均力敵，拜仁33分鐘第1次中龍就有收穫，哥列斯卡禁區頂放冷箭得手，53分鐘拜仁重施故技，利萊辛尼又喺禁區頂遠射建功。多蒙特未有放棄，最後階段展開大反擊，尤素法莫高高74分鐘追番1球，亦令佢以17歲322日之齡，成為呢場「德甲打吡」史上最年輕入球者。

拜仁尾段全軍退守，90分鐘出現轉捩點，法國翼鋒京士利高文防守嗰陣情急踢跌對手，兩黃一紅被逐離場，多蒙特去到95分鐘最後一擊，連龍門都殺埋上前場幫手，結果後備上陣嘅莫迪斯迪喺遠柱頭槌頂入，追成2比2平手完場，喺看台睇波嘅拜仁CEO簡尼嬲爆怒吼，幾乎碌埋落櫈。

拜仁教練拿高斯文賽後表示：「呢個係公平嘅賽果，我哋本來有好多機會殺死對手，但係防守差勁頂唔住。呢個結果令人心痛，但亦係球隊應得嘅結果，我哋應該防守得更好。」拜仁今場失分兼折將，後防艾方素戴維斯今場被踢傷頭疑似腦震盪，被換出後送入醫院檢查。