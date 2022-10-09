【人物誌】白魔獸！車路士的秘密殺手

車路士喺周六(8日)晚英超主場以3比0大勝狼隊，今季回巢嘅嘅前鋒布查終於開齋，呢位21歲新星早前獲車仔開出長約綁實，雙方續約至2028年，可見會方視佢為球隊未來發展骨幹人物，難怪被球迷封為「白魔獸」。

車路士今仗佔盡上風，美臣蒙特貢獻2次助攻，造就夏維斯、基斯甸普列錫各入1球，布查72分鐘後備上陣，並喺臨完場前推過對手，射入靚波，亦係呢位新星首次為車路士一隊入波。

雖然布查係阿爾巴尼亞國腳，但其實佢喺英國出世，2009年加入車仔青年軍，車路士青訓系統非常出色，近年不斷將一批又一批嘅小將外借出去其他球會，吸收比賽經驗，保查亦係其中之一。

佢曾於2020/21年球季被外借去荷甲球隊維迪斯，上陣34場入11球及3次助攻。上季重返英超，以借用身份為修咸頓效力，上陣38場入9球及1次助攻，表現令人驚喜，所以車仔會方寧願放走2位星級射手盧卡古、迪姆華拿，都要同布查續長約。

身高1米91嘅保查唔止高大，而且速度快，並擁有不俗腳法，可以個人盤球突破，技術非常全面，今仗入波正係集力量同技術於一身，甚有車仔傳奇射手杜奧巴影子，「白魔獸」之名當中無愧。

由於奧巴美揚已經33歲，只係過度性人物，相信車仔未來鋒線係屬於布查。